26日隔夜美股走勢不一，道瓊走跌，而那指卻收在歷史新高。市場最關心的還是陸續出爐的財報數字以及經濟數據，加上美國聯準會(Fed)的貨幣決策，以及拜登所提的加徵有錢人資本利得稅與提高公司稅賦。道瓊工業指數跌61.93點或0.18%，收33981.57點，那斯達克指數漲121.98點或0.87%，收14138.78點並創新高，標普500指數漲7.45點或0.18%，收4187.62點。

本周將是超級財報季中最忙碌的一周，標普500指數中，約有三分之一公司將在本周公佈財報。其中包括，蘋果，微軟，臉書，亞馬遜與谷歌母公司Alphabet等，多家重量級的科技業者都將公佈最新獲利狀況。

迄今，在疫苗接種率愈來愈高，以及各行各業需求復甦下，市場樂觀預估，大概有高達八成四的財報將會超過預估值。

不過，由於財報佳是市場所預期的，故恐怕有利多出盡情況發生。分析師認為，標普500指數與道瓊都接近歷史高點，投資人進場時，可能會更加謹慎。

美東時間27日開始，美聯儲將召開連續兩天貨幣政策會議，同時，鮑爾主席也依例會在28日發表談話。所以，聯準會應該不會變動現行利率，但可能暗示將縮減購債規模。也就是，2021年底前，會開始減少每個月高達1200億美元的資產購買計畫。

另外，美東時間28日，美國總統拜登也要去國會，向各委員推銷自己新提出的開徵有錢人資本利得稅。

據悉，拜登希望將這種，針對年收入超過百萬美元的富人稅賦，能提高近一倍之多，也就是要課徵將近40%稅左右。若再加上所謂附加稅的話，有錢人的資本利得稅，最多將要繳交43.4%給政府。

另外，拜登還提議將公司稅從21%提高到28%，將為自己之前所提的2.2兆美元大基建計畫，添加所需資金柴火。不過，拜登這項增加稅賦的提議，預料將會遭到美國國會強烈反對。

分析師指出，很多人都說提高資本利得稅對股市影響不大，不過數據卻顯示，當美國政府宣布要增稅時，至少有13次股市都聞聲走跌，而最近一次就發生在1993年時。

經濟數據方面，美國3月耐用品訂單增加0.5%，成長速度較預期2.3%來得差，因為受到民用飛機訂單銳減的拖累。同時，本周美國也將公佈第一季經濟成長數據。

美國公債殖利率方面，10年期的升至1.579%，30年期的也揚至2.254%。

疫情方面，包括印度與巴西在內很多國家，新冠染疫者與疫歿者都在創新高。分析師認為，只要新冠病毒不消失，新變種病毒株就會有擴散至全世界的風險。因此，經濟復甦的力道，也會被受到質疑。

美股盤中，寶潔P&G跌2%，可口可樂跌1.49%，沃爾瑪也跌1.42%，這些消費用品大廠走低，是拖累道指收跌元兇。因為大宗物價飆升，市場擔憂通膨再起。26日的玉米期貨價甚至創7年來新高，而銅期貨價格，也上升至近10年來最高。

股價上漲1.21%的特斯拉，剛公佈最新財報，證明自己已經連續七季都在賺錢。最近一季中，特斯拉每股盈餘93美分，市場預期值為80美分。營收為103.89億美元，年增率高達74%，市場預估值為102.92億美元。至於淨利達4.38億美元也創下新高，但預期值為5.25億美元。

至於特斯拉的Model 3與Y車款，產量為180338輛，年增1.07倍。同時，Model S與X車款產量為零，降幅百分之百。此外，特斯拉最近一季的Model 3與Y車款交車數量為182847輛，年增1.4倍，Model S與X車款則交付2030輛，降幅為83%。

此外，特斯拉也將在上海廠，建立電動車零組件，包括馬達與電池的回收設備。同時，特斯拉也將提高車體結構與電動馬達控制器的生產能力。

26日，蘋果宣佈，未來5年將在美國投資4300億美元，在美國九個州內開發下一代晶片與鼓勵5G創新。蘋果此舉將在美國創造2萬個新工作機會。

(時報資訊)