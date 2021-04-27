休士頓火箭隊主控沃爾(John Wall)不幸報銷了，美媒《The Athletic》報導他因為大腿後肌受傷，剩餘球季確定無法上場。現在可以結算他本季的成績，總計出賽40場、每戰攻下20.7分、3.6籃板、8.7助攻、1.5抄截，44%投籃命中率、30%三分球命中率、70%罰球命中率。

沃爾的情況令人憂心，他上季阿基里斯腱受傷休養一整年，本季又受了膝傷，缺陣超過20場，美媒《雅虎體育》上個月報導他膝蓋可能要開刀。火箭已經進入重建，有沒有他都是繼續墊底而已，這顯示出哈登(James Harden)的「先見之明」，哈登當時不願和沃爾搭檔，堅持轉隊到布魯克林籃網。

健康狀態下，沃爾的戰力仍有往年的水準。在阿基里斯腱受傷而復出的球員之中，籃網杜蘭特(Kevin Durant)也有持續受傷的困擾，雖然戰力絲毫不減，但回歸至今只打了20多場。最慘的是考辛斯(DeMarcus Cousins)，他和沃爾一樣是30歲，本季歷經火箭、快艇，淪為替補之後只剩下場均8.8分的戰力。

沃爾2017-18球季開打就有膝傷，那時他還在華盛頓巫師，該季缺陣41場之多。2018-19球季他左膝傷勢更嚴重了，開刀報銷之後引發感染，左腳的阿基里斯腱是養傷時在家裡滑倒弄傷的，追根究柢是膝傷讓他付出慘痛代價。然而沃爾還是比考辛斯幸運得多，沃爾2017年獲得巫師4年1.7億美元頂薪續約，考辛斯則是在簽到大約之前就受傷，現在只能領無保障的底薪。

(中時新聞網)