一名網友分享影片，只見一隻蚊子疑似將紅通通的番茄醬誤認成血，將口器重複插入番茄醬中暴風吸食，魔性畫面讓原PO看傻眼，也引發上萬網友熱烈討論，不少人開玩笑說，也許這隻蚊子想吃素。不過，根據《科技發展月刊》的資訊顯示，其實雄性的蚊子的確是「吃素」，牠們不吸血，靠著吸露水和花蜜維生。

一名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》分享一段影片，只見一隻蚊子停在番茄醬前面瘋狂吸食，看起來像是餓了許久，未料下秒蚊子卻突然停了下來，伸出前足連續拍打口器好幾下，疑似是因為暴風吸食番茄醬，導致口器堵住。讓原PO看了忍不住驚呼「大哥，你是不是誤會了，這我剛擠的番茄醬」。

一隻蚊子疑將番茄醬當血，直接停在一旁狂吸，魔性畫面讓上萬名網友笑翻。（圖／翻攝自路上觀察學院）

超狂影片吸引1.2萬人朝聖，不少網友表示，這太好笑了，真的不是顏色對了就是對的東西，下次不要「見紅就收」。許多人也開玩笑推測蚊子大嗑番茄醬的原因，「也許這隻蚊子吃素」、「跟吃未來肉一樣概念」、「可能懷孕了，想吃點酸的」、「餓瘋了，可能今天一整天都沒進帳」、「現在有疫情，改吃這味更安全」。

根據科技部出版的《科技發展月刊》第461期顯示，公蚊是靠著吸取露水、花蜜和植物的汁液維生，一般會吸血的蚊子都是雌性的，目的是為了要產卵、繁衍下一代，因為血液中大量的蛋白質可以幫助母蚊的卵粒發育成熟。

(中時新聞網)