本周是美國企業公布第一季財報的高峰期，電動車大廠特斯拉率先在周一公布營運成果，整體營收103.9億美元與每股盈餘0.93美元雙雙優於市場預期，比去年同期增長74%，儘管特斯拉第一季財報數字不俗，但投資人卻不買單，盤後股價挫逾2%，同時美媒也點出財報背後有供應鏈短缺及服務中心不夠的兩大隱憂。

根據CNBC報導，依據美國通用會計準則（GAAP）特斯拉的第一季獲利達到破紀錄的4.38億美元，另外監管信用（即碳排放監管額度）收入達5.18億美元，同時投資比特幣也為特斯拉帶來1.01億美元的收入。

報導指出，在比特幣和監管信用的推動下，特斯拉的營收輕鬆地超出公司預期，但未優於投資者預期太多，特斯拉股價僅小漲1.21%，收在738.20美元，盤後更是下跌逾2%。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在財報視訊會議上表示，汽車晶片短缺問題獲得初步解決，已與新的供應商合作，但今年供應鏈短缺仍是特斯拉需要面對的挑戰。

同時特斯拉財報上也出現另一隱憂，銷售數字雖屢創新高，但服務中心僅增成長28％，移動維修隊同樣僅增長了22％，這也導致特斯拉的車主面臨漫長的維修等待時間，特斯拉的維修服務跟不上汽車銷售速度。

至於接下來的營運計畫，馬斯克則透露新版Model S轎車將於5月開始交車，而高端的Model X則會於第三季度開始交車，特斯拉預計今年交車量將成長50％以上，代表今年的最低交車量需達75萬輛。

(中時新聞網)