國民黨台中市議員賴義鍠。（圖／取自賴義鍠臉書）

台中市市長盧秀燕在最新民調中，信任及滿意度都破七成創下新高，就連「泛綠」選民信任度也衝破五成，「藍綠通吃」成績相當亮眼。中市國民黨議員賴義鍠質詢時指出，盧的高民調來自對反空污、反萊豬的堅持，這些都是蔡政府執政缺失、跟台中作對的政策使然，故綠營愈「卡盧」，盧的民調就越高。盧則回應，她對民調不予評論，她會堅持該做的事，呼籲中央地方應合作而非對抗。

《美麗島電子報》昨日（26）發表最新民調結果，台中市民對盧秀燕的信任度高達73.5%、不信任度為17.9%，而對盧滿意度則高達71.4%、不滿意度為23.9%。值得注意的是，從政治立場交叉分析來看，「泛綠」選民信任盧的比例也達51.9%，超過五成，堪稱「藍綠通吃」。

賴義鍠昨日質詢盧秀燕時，高掛「改善空汙！陳其邁要求，興達電廠燃煤機組提前退役！民進黨可以！盧秀燕市長要求中火機組汰舊換新！國民黨就不行！」立牌，怒轟中央政策大小眼，並指出盧民調創新高，除了本身施政做得好，很大一部份是來自「民進黨政府的加持」；蔡政府近期屢用各項政策來卡台中，包括限水措施、片面啟動台中火力發電廠燃煤機組、取消反萊豬自治條例等，與台中民意作對，反而助長了台中市民對盧的讚賞，賴也盛讚盧堅持該做的事情，與民眾站在一起。

賴義鍠詢問盧秀燕對高民調的看法？盧表示，她對民調都只當參考，不予評論，但對中央政府在許多政策上不尊重地方政府的行為，感到遺憾；而她會持續堅持地方權責，做對的事情，並呼籲中央、地方應合作而非對抗。

(中時新聞網)