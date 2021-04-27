周一美股漲多跌少，台北股市今(27日)開盤以17586.02點開出，上漲13.73點，指數開高走高，突破17600點，來到17630.19點，指數再創新高，受聯電ADR上漲5.47%激勵，開盤即以62元、上漲0.2元，股價持續上揚至62.7元，航運今日仍開高，面板雙虎也漲逾2%，僅台積電開盤下跌2元，以608元開出。

本周為美股超級財報周，特斯拉、蘋果、臉書等科技巨擘財報都即將公布，觀察目前已公布財報的企業，逾8成獲利都超出市場預期，美國總統拜登預計將在周三(28日)提出調高富人資本利得稅的政策，白宮表示僅會影響0.3%的美國家庭，試圖淡化加稅效應，另外，市場也關注聯準會(Fed)周四(29日)將公布的4月利率會議結果是否會針對QE縮減購債作出新的前瞻指引，道瓊工業指數終場下跌61.92點(或0.18%)，以33981.57點作收，標普500指數終場上漲7.45點(或0.18%)，收在4187.62點，那斯達克指數上漲121.97點(或0.87%)，收在14138.78點，費城半導體指數上漲53.28點(或1.67%)，收在3250.26點，那斯達克和標準普爾指數雙雙創歷史新高。

台股ADR也呈現上揚，台積電ADR上漲 2.38%，聯電ADR上漲5.47%，日月光ADR也上漲5.45%。

台股26日開高走高，在電子、傳產、金融齊漲的推升下，指數不斷創高，加權指數終場收在當日最高點17572.29點，大漲272.02點，再創歷史新高紀錄，成交值有4680億元，法人買賣超部分，外資及陸資買超160.16億元，投信賣超6.68億元，自營商買超48.27億元，三大法人合計買超201.75億元。

(中時新聞網)