藻礁公投挾逾70萬連署送進中選會，可望布8月底舉行公投，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問時指出，4月22日總統蔡英文致詞時提及「觀塘工業區面積縮小」，但明明此次影響較大是工業港開發，因此認為她還是局外人，但一旦繼續開發、造成破壞的話，她仍應負概括承受的責任。
潘忠政表示，4月22日世界地球日、是環團例行與總統見面的時間點，歴來他都有參與，但「此次見面仍認為蔡英文是局外人」，雖然如果藻礁遭破壞的話，蔡仍應負概括承受的責任，可能黨內有暗黑勢力隱蔽資訊，原本希望見面可以宣布三接停工，藻礁就可以不必再被破壞，但蔡卻回覆「除非法律上有理由否則沒有停工的條件」，但明明就可以指定為暫定自然地景等方式。
潘忠政當場也邀請4月29日大潮日時總統來看柴山多杯孔珊瑚，希望喚起總統寫下藻礁永存的初心，蔡英文回答「原本就有評估要去看，但當天行程仍等幕僚確認」。
(中時 )
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