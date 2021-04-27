近期美債殖利率大幅彈升，引發市場對於通膨及升息等預期升溫。中信金(2891)旗下中國信託銀行超前佈署掌握市場機會，為本國銀行今年首發長天期美元債券籌資，已取得主管機關證券櫃檯買賣中心核准，中國信託銀行110年度第一期美元無擔保主順位金融債，發行金額1.4億美元、30年期、內部報酬年利率3.26%、零息票面利率、發行人有權於發行期滿五年後提前贖回。該金融債推出後國內壽險業者認購踴躍，預計今日正式掛牌交易。

中國信託銀行表示，全球利率走低，去年許多企業把握時機降低資金成本，國際板債券市場湧現贖舊發新潮。今年市場樂觀看待全球經濟復甦，但全球疫情發展仍存在高度不確定，對生產供應鏈的影響導致通膨預期升溫，今年以來美國10年期公債殖利率更已大幅彈升近70 bps（Basis Points）。面對景氣加速復甦，美國聯準會已開始勾勒寬鬆政策的退場路線，加拿大央行更成為全球第一個縮減量化寬鬆（QE）的主要經濟體，中國信託銀行選擇這個時機發行國際板美元債，目標鎖定長期低利資金。

目前整體本國銀行已取得金融監督管理委員會核准的主順位可循環發債額度合計超過120億美元。中國信託銀行善用主債循環額度，利用目前趨陡的殖利率曲線，自行避險操作鎖定長期低廉資金成本，配合後疫情時代景氣回溫業務擴展，充實資金流動性，未來因應新財管方案的產品開發需要，會再考慮發行債券。

(時報資訊)