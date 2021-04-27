Amazon Web Services（AWS）宣佈，DISH網路公司選擇AWS作為其首選雲端供應商，基於AWS雲端建構其5G網路。根據雙方簽署的戰略合作協定，兩家公司將致力於讓包括AWS和亞馬遜在內的機構和客戶，改變5G服務下訂和使用方式，或創建自己的5G專網。

DISH將於今年稍晚開始在拉斯維加斯部署其美國第一個獨立、基於雲端的5G開放式無線接取網路（O-RAN）。DISH將透過世界領先的雲端技術，連接其所有的硬體和網路管理資源，實現安全、快速擴展和創新，隨時回應客戶的無線需求。這表示5G網路將首次在雲端中運行，DISH將實現敏捷、高性價比的營運方式，同時有望重新定義5G實踐應用。在部署其網路時，DISH將與提供雲端原生技術的眾多供應商獨家合作，帶領他們上AWS，使DISH的眾多客戶獲得更大的靈活度，及對其5G解決方案的控管。

DISH將利用AWS成熟的基礎設施和廣泛的服務，部署雲端原生5G網路，其中包含兩個部分：一部分是O-RAN（開放式無線接取網路），透過天線和基地台將電話和其它無線設備連接到網路；另一部分是5G核心網，是在網路內引導流量的邏輯架構。AWS還將驅動DISH的全自動營運和業務支援系統（OSS和BSS），使DISH能夠配置和營運客戶的5G工作負載，運用網路營運獲利。

透過基於AWS雲端建構其網路，DISH還簡化了開發人員創建5G新應用的流程。DISH的開發者和客戶，以及AWS開發者社群，將能夠透過標準化的應用程式設計介面（API），運用如使用者設備延遲、位元速率、服務品質和設備位置等DISH網路屬性資料，創建各行業的創新5G解決方案。開發人員可以利用AWS服務以及合作夥伴在機器學習、大數據分析、資料安全等方面的能力，使用這些資料創建迅速回應市場需求的解決方案。例如，他們可以提供針對使用者設備優化的低延遲增強擴增實境（AR）遊戲體驗、提供上下文情景廣告，或在災難現場協調機器人的運轉。

(工商 )