臺慶科27日每股118.78元上櫃掛牌 08:592021/04/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西北臺慶科技公司（3357）於今（27）日以每股118.78元價格新上櫃掛牌買賣，櫃買中心今日上午舉行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請西北臺慶科技公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商-第一金證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。 西北臺慶科技公司主要從事被動元件電感之研發、製造及銷售，產業別是電子零組件業，109年合併營業收入為44億7,800萬元，稅後盈餘為7億3,467萬元，每股盈餘為8.07元。 苗栗檢察官廖倪凰 獲10大傑出女青年 《光電股》先進光第1季每股盈餘0.26元 (工商 ) #臺慶科 #西北臺慶科技 #上櫃 #每股 #上櫃掛牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺慶科27日上櫃 帶動低價電感股 17:212021/04/26 財經 台股衝破17,500點 投顧上看萬九 04:102021/04/27 財經要聞 聯發科新天價 外資高呼1,500元 04:102021/04/27 財經要聞 《美股掃瞄》道瓊小黑 那斯達克收歷史新高 08:362021/04/27 財經 每股不超過13元 富邦金 持續公開買進日盛金 04:102021/04/27 金融．稅務 《櫃買市場》竹陞送件申請上興櫃、金麗科今起人工撮合 08:362021/04/26 財經 搶頭香！中信銀1.4億國際板美元債27日掛牌 20:302021/04/26 財經 企業攜手中捷 搶推聯名產品 04:102021/04/26 產業．科技 觀念平台－談外國第一上市櫃公司與資訊揭露要求 04:102021/04/27 專題周報 受益蘋果產品業務拉動... 藍思科技 去年獲利大增98％ 04:102021/04/27 全球財經 南亞科 今年資本支出156億 04:102021/04/27 財經要聞 財經熱門新聞 財報背後藏兩大隱憂 特斯拉盤後挫逾2％ - 財經 萬物齊漲 投資大老警告資產泡沫 - 全球財經 - 工商時報 十檔法說會行情點火 - 財經要聞 - 工商時報 台幣27元新常態？看三大關鍵 - 財經要聞 - 工商時報 聯電股價攀20年新高 爆51萬天量 外資關注這件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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