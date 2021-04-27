西北臺慶科技公司（3357）於今（27）日以每股118.78元價格新上櫃掛牌買賣，櫃買中心今日上午舉行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請西北臺慶科技公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商-第一金證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。

西北臺慶科技公司主要從事被動元件電感之研發、製造及銷售，產業別是電子零組件業，109年合併營業收入為44億7,800萬元，稅後盈餘為7億3,467萬元，每股盈餘為8.07元。

(工商 )