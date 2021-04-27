世衛助理秘書長席馬歐今天在簡報中表示，世衛可望在接下來的兩週內，決定是否批准兩款中國疫苗的緊急授權。

路透社報導，席馬歐（Mariangela Batista Galvao Simao）說，世界衛生組織（WHO）將在本週結束前，決定是否核准中國「國藥集團」（Sinopharm）疫苗的緊急授權，並在下週結束前，決定是否批准中國「科興生物」（Sinovac Biotech）疫苗的緊急授權。

這兩款疫苗已配送到中國境內各地，共達數以百萬計，且已經出口到許多國家，特別是拉丁美洲、亞洲與非洲的國家。

世衛的緊急授權名單是用來告訴各國監管機關，某種疫苗的安全性和保護效力如何。中國的兩款疫苗若列入名單，也將獲准納入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）中。該機制是全球性的計畫，主要是為貧窮國家提供疫苗。

如果這兩款中國疫苗中的任一種獲得核准，將是獲得世衛批准的疫苗中，非西方國家研發疫苗的首例。

目前為止，世衛已經核發緊急授權給美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗、英國牛津大學（Oxford University）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）聯手研發的疫苗、美國嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的疫苗，預料也將在本週審核美國製藥廠莫德納（Moderna）研發的疫苗是否具資格。

(中央社)