【愛傳媒陳朝平專欄】周末假日，追了三部電影。三部電影都是真人實事改編的電影，故事內容都和美國人民的維權奮鬥有關。

《藍調天后》（Ma Raineys Black Bottom）：敘述1927年美國藍調之母瑪雷尼（Ma Rainey）在芝加哥錄音間發生的一段故事。本片的男主角查德威克・鮑斯曼（Chadwick Boseman）正是今年奧斯卡男主角提名人選，也是今年金球獎最佳男主角的得獎人，不久前因大腸癌去世。女主角薇拉戴維絲（Viola Davis）也是今年金球獎最佳女主角的提名者。

片名雖是藍調天后，故事內容主要是聚焦在小號手列維（查德威克飾）身上。全片場景幾乎都發生在芝加哥的一個錄音間裡。黑人小號手列維，藉著獨白以及和樂團成員對話，表達了他對當時美國社會種族歧視問題的憤慨，以及他對掌控白人、晉身「高級黑人」的自信。

《不完美的正義》（Just Mercy）改編自布萊恩・史蒂文森著作的《不完美的正義：司法審判中的苦難與救贖》（Just Mercy: A Story of Justice and Redemption）一書。

故事敘述哈佛大學畢業的年輕黑人律師布萊恩・史蒂文森，放棄高薪，選擇到種族歧視極為嚴重的阿拉巴馬州，擔任當地法扶中心的執行長的歷程。

故事的主軸，環繞在布萊恩為被誣陷殺死18歲白人女孩的黑人囚犯華特・麥米蘭辯護的情節，故事演進時序從1987年到90年中期。

《芝加哥七人案》：驚世審判（The Trial of the Chicago 7）。1968年春天，越戰仍在激烈地進行著，成千上萬美國子弟被送往越南戰場，美國國內反戰風潮，一觸即發。

民主黨在芝加哥舉行全代會準備提名韓福瑞代表民主黨競選總統，學運團體、反戰團體、黑人激進維權運動組織「黑豹」，不約而同前進芝加哥準備到民主黨提名大會上示威抗議，遭到警方暴力鎮壓驅趕。

同年年底，總統大選，共和黨勝出。尼克森就任總統後，新任司法部長命令檢察長對分屬不同團體的八人，以「跨越州界，以煽動暴動」的罪行起訴。被告中，唯一的黑人，也是黑豹黨的領袖Bobby Seale，不能自行委任律師，多次遭受不平等對待，法官甚至下令法警毒打Bobby Seale。

其後，檢察官「逼迫」法官以起訴無效的名義，讓 Bobby Seale 離開法庭，但其餘七人仍舊繼續審判，成了史上最惡名昭彰的「芝加哥七人案」。

三部電影分別敘述不同年代的「維權」故事，且都是真人實事。我不是電影工作者，也不是影評人，討論三部電影的藝術價值，非我所長。不過，透過三部電影，回顧美國社會的種族問題，倒是有些小小的心得。

心得之一。美國社會歧視黑人的問題，根深蒂固。三部電影時空環境橫跨上世紀20年代到90年代末期，歧視黑人的問題並未因時空環境改變而改變。

《藍調天后》的故事發生於1920年代。瑪雷尼貴為藍調天后，仍遭到白人的霸凌和剝削。她必須用強勢讓那些意圖借用她的歌聲來致富的白人讓步。

芝加哥七人案發生於詹森總統推動大社會（Great Society）之後的芝加哥，主審法官霍夫曼不僅歧視黑人運動組織「黑豹」的領導人，甚至刻意剝削他的人權，凌虐他的身體。

不完美的正義則發生於90年代。南方阿拉巴馬州白人對黑人仍然懷抱著深深的疑慮和仇視。就連哈佛大學畢業的黑人律師依法入監探視當事人，都被白人警衛勒令脫光衣服檢視有無違禁品。

從上世紀20年代到90年代都無解的種族問題，經過四年來川普的搧風點火，會有解決之道嗎？

心得之二。不知道是不是因為近年來美國種族問題，越發地嚴重，影響所及，美國電影圈掀起一股「轉型正義風」。像是2013年查德威克・鮑斯曼和哈里遜・福特合演的《傳奇42號》，就是關於大聯盟第一個非裔球星傑基・羅賓森如何忍辱負重贏得球迷尊敬的故事。

2016年的《關鍵少數》則是在敘述三名非裔女性凱薩琳、桃樂絲、瑪麗在NASA參與太空計畫過程裡，飽受歧視和不公平待遇，最終卻因為她們的貢獻，約翰葛倫才能成為美國首位環繞地球軌道的太空人。

此外，2010年珊卓布拉克主演的《攻其不備》，則像是白人收養、培育美式足球黑人球星的贖罪電影。

《不完美的正義》的製作人是黑人影帝丹佐・華盛頓，丹佐・華盛頓從影以來，演出了好幾部黑人維權的電影。《不完美的正義》則是他製作的最新黑人維權力作。

儘管美國電影圈藉著改編真人實事、借用八大藝術說故事的方法來「翻轉正義」，不過，從前幾天黑人軍官慘遭白警噴灑辣椒水的新聞、再到明尼蘇打州資深女警誤殺黑人案，看來，黑白衝突的種族歧視問題，並不因為電影圈的聲援而有緩解的跡象。

心得之三。美國的種族歧視問題，冰凍三尺非一日之寒。如今，又因亞特蘭大按摩院槍擊案，亞裔族群遭受歧視的問題也被提到檯面上。

亞裔遭歧視，不是新聞，林書豪在「林來瘋」期間，便飽受NBA球星的歧視，其中還包括去年因直升機失事死亡的球星柯比・布萊恩。

近日，全美各大城市掀起「停止仇恨亞裔」抗議後，林書豪也作證，NBA球星對他的歧視，從未停止。

最新的歧視事件則是效力大聯盟印地安人棒球隊的台裔球員張育成，只因一次失誤，遭到球迷的仇恨式辱罵。美國種族歧視的問題，遠比一般人的理解，更為複雜。

心得之四。佛洛伊德案爆發後，美國各大城市紛紛響應「黑人命也是命」的運動，那時，許多旅美華裔留學生和美籍華人，也參與遊行，聲援黑人。然而，全美各大城市同步舉行「停止仇視亞裔」示威抗議時，卻很少見到非裔美人參與其中。

更令人憤慨的是，網路上和媒體上居然傳出好些青壯黑人襲擊亞裔人士的視頻。這就不禁讓人懷疑，被歧視者，日子久了也學會了歧視其他的非我族類？歧視是否也存在主觀的等級（Hierarchy）問題？

也就是說，白人因自覺高黑人一等，因而歧視黑人，某些黑人翻身後，也覺自己高亞裔一等，因而歧視亞裔？某些亞裔翻身後，也覺得自己高他人一等，因而也歧視黑人和其他亞裔人士？

心得之五。美國種族歧視問題越形嚴重，或者說，全世界的族群歧視問題都越來越嚴重，這和不同族群的社經地位、以及越來越擴大的貧富差距，有無關聯？

為什麼當年飽受歧視的黑人年輕人，一旦進入NBA/MLB/NFL功成名就，享受財富後，也會轉而歧視其他族裔？

同樣的，許多旅居美國日久、小有成就的華人，往往也不屑與「祖國同胞」往來，甚至鄙視同樣是黃皮膚黑眼睛的「自己人」，轉而舔噬那些白人至上主義者，為什麼？是種族歧視，還是嫌貧愛富？或者，兩者交雜在一起？

心得之六。這些年，觀賞好萊塢電影或是串流平台製作的電影，似乎都刻意地安排不同種族的演員擔任男主主角和配角。007電影裡出現黑人美女，警探片裡黑白搭檔，已經不希罕了！

西部片裡不乏黑人神槍手鋤奸扶弱、警探片裡黑人扮演最終英雄；《玩命關頭》裡的肌肉男，也要穿插韓國臉孔。

「網飛」製作的《貝克街游擊隊》影集中，19世紀末的倫敦，福爾摩斯的助手華生居然成了黑人，而女主角居然是由出生於中國的北愛爾蘭演員擔綱。東方面孔少女流落倫敦街頭，居然還能帶領一幫英國少男少女，幹起偵探的活兒？

歐美電影界為求種族平等刻意安排的腳色配對，真能緩解種族歧視嗎？還是刻意彰顯製作人和編導沒有種族歧視？

梅根飛上枝頭作鳳凰，入籍王室，依然不能改變英國王室上下種族歧視的態度，電影裡假惺惺地搞種族配對，或是刻意在各種電影獎項裡，加入種族平等的考量，又怎能消彌種族歧視呢？

心得之七。美國種族衝突，越來越嚴重，再夾雜著貧富差距、吸毒問題、醫療人權、教育人權以及基礎建設破敗滯後等問題，禍起蕭牆之內，如何能阻止中國及其他大型國家的崛起？如何能繼續拖著一身的病痛，稱霸世界？

心得之八。從三部電影裡可知，美國社會裡，白人公民歧視黑人公民，由來已久。連自己人都歧視霸凌，又怎麼會不歧視外國的有色人種呢？美國人屠殺印地安人、屠殺阿富汗、伊拉克、敘利亞的穆斯林，坐視緬甸信仰穆斯林的羅興亞人，誰能相信他們關心新疆信仰穆斯林的維吾爾族的人權？

二戰後，美軍在東南亞地區屠殺平民、強姦民女，時有所聞，迄今仍歧視瞇瞇眼、黃皮膚的亞裔男女。

川普以成功欺騙香港生意夥伴為傲；拜登政府「以華制華」因而任命華裔官員，而他指責習近平骨子裡沒有民主，又何嘗不是另類的白人至上主義？盲目親美的台灣人，會不會有那麼一天，也成為美國種族歧視下的犧牲品？

電影裡的種族問題，是歷史，也是真實的；電影裡的種族平等，是戲劇，是白人為贖罪打造而來的。真實世界裡，種族平等從來不是真實的！

作者為資深媒體人

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