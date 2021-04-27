【愛傳媒葉毓蘭專欄】4月26日在司法及法制委員會，召開「從國務機要費擬修法除罪化並溯及既往，檢討清廉執政與司法正義」專題報告，民進黨提案為陳水扁修「會計法第99條之1」除罪，人民對此充滿爭議，會不會有溯及既往、個案立法等等違憲問題？

身為司法及法制委員會召委，我必須要關心這個問題，因此今天安排這場專題報告，除了會計制度的問題外，也要釐清為扁除罪有無法理、憲法問題，我也對此提出質詢。

蔡易餘委員提出會計法第99條之1的修法，就是主張國務機要費等於特別費，要為扁討「公平」。但是真的公平嗎？民進黨為了陳水扁的個案提案修法，是一個法治國家做的事情嗎？

司法院針對溯及既往、個案正義等違憲問題，避不報告，強調繫屬中訴訟個案，不能加以評論；另一方面卻詭異地說明，除罪通過後法律如何適用，難道為了阿扁除罪，司法院已經準備好了？

法務部次長蔡碧仲一方面強調國務機要費性質是不是特別費，是主計機關的權責，法務部只能回答關於違憲、法制的質詢，但我就在現場質詢，蔡次長重複三次會計問題不答、法治問題會回答，然在口頭上繞圈子，避而不答個案立法有無違憲！

審計部在陳水扁涉及用假發票結報爆發時，更在95年到97年間，六度致函當時的行政院主計處，質疑所謂國務機要費有三種性質（特別費、機密費、機要費）的說法根本無法源依據，97年9月26日更是直接以公文定調：90年以後的國務機要費，沒有機密費及特別費的性質。

但是，依憲法、制度的監督，從主計處到主計總處，行政部門依然不甩；今天在司法及法制委員會，令人悲哀，副審計長李順保無法像當年一樣堅持，辯稱此事未來要等法院判決確定後，才能處理，與當年蘇振平審計長兩度派員入總統府查帳的風骨，不可同日而語！

國務機要費不是特別費，扁案不能除罪。掌理法治的司法院、法務部，對個案修法是否違憲顧左右而言他；當年監督主計機關的審計部，未能完全貫徹當年監督的見解，令人為政府運作基礎以及國家公平正義，感到悲哀。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)