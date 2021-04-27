美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，看好其首季財報登頂，現階段驅動器IC市場依舊強勁，預估聯詠5月初將登場的法說會將對第二季財測釋出正向訊息，有利於股價短線發展，維持聯詠加碼評等、目標價744元。

聯詠第一季合併營收為263.67億元、年成長56.1%，單季稅後淨利達58.75億元、季增加61.2%、年增加更達165.7%，每股淨利為9.66元，營收、稅後淨利均創歷史新高水準。

美系外資表示，聯詠第一季每股大賺9.66元，優於財測以及市場預期，第一季的營運亮點為毛利利表現，單季毛利率由從2020年第四季的38%增長到43.6%，高於先前財測區間38%~41%，單季營業利益率也從去年第四季的21.1%成長到27.3%。

美系外資強調，當下驅動器IC市場正如先前所預測，仍有進一步向上空間，產業動能依舊強勁，聯詠預計5月6日舉辦法人說明會，屆時將釋出第二季財測預估，看好這將成為短線股價催化劑，維持加碼評等、目標價744元。

另外，聯詠董事會也通過擬配發15.6元現金股利，配發金額創下歷史新高，且配發率超過八成水準，以昨(26)日收盤計來算，現金殖利率為2.53%。

(時報資訊)