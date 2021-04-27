1名父親上網控訴，女兒的幼稚園日前要求孩童需倆倆結伴上廁所，但不限制性別，女兒日前就因此被老師指派與1名男童一同去廁所，不過女兒因為正在學習上大號擦屁股，女兒當時擔心擦不好，竟要求男童幫忙，讓父親事後得知氣炸，揚言到園區理論；不過不少網友則說男童是好心幫忙，家長應該在家就教好生活能力。

該父親在臉書「靠北幼稚園」發文表示，他日前與就讀幼兒園的女兒聊天時，女兒提到目前幼兒園都會要求學生兩兩結伴去上廁所，但老師不會限制需同性別，但女兒24日被老師要求與1名男同學一起去廁所，但女兒因為近期正在學如何自行上大號時用衛生紙擦屁股，天真的女兒因為擔心沒有擦乾淨，竟請男同學幫她擦屁股。

幼稚園要求結伴上廁所，女兒日前被老師要求與男同學一同前往，她竟讓對方幫忙擦屁股。（圖／翻攝自臉書「靠北幼稚園」）

該父親當下聽到女兒說出此事相當生氣，直言要去幼兒園理論，質疑校方為何允許男童與女童結伴去廁所；不過許多網友則留言說小孩的世界沒有這麼複雜，僅是互相幫忙，「很多觀念都是大人賦予孩子，別用有色眼睛看待孩子間的行為，老師沒錯，大人也沒錯，都是想要為孩子好」、「我覺得互相幫助很好，既然是您女兒要求的，想必她並沒有認知到男女的差異」。

許多網友留言說，「不用理論吧？一方很直覺的要求，另一方很單純的幫忙」、「幫擦屁屁的小男孩很暖心」；也有人說「要不要家長自己帶回去教？」「大人在家沒有幫孩子的生活自理能力訓練好」、「女兒在家教好啊！誰願意讓孩子幫別人擦屁股」；也有部分網友說幼幼班應該從小就灌輸男、女性的不同與身體自主性，避免小女童遭陌生男子騷擾的社會案件發生。

(中時新聞網)