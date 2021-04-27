台中龍井區最為人所知的就是東海大學和附近的夜市、藝術街，一路往海邊過去才有了磐頂教會和麗水漁港，這裡靠海所以風大，卻吹不散人們對於這裡的眷戀，龍井區也有百年古厝，東海商圈還獲得米其林綠色指南推薦，不論本地人外地客都指定要來此一遊。

台中龍井區｜磐頂教會

位在龍井區的磐頂教會是台灣三座船行教堂之一，也是目前保存相當完整的建築，外圈配色為天空藍、中間為白色，船艙外壁漆上地中海建築的藍與白，在天空的相稱之下彷彿為一艘行駛在海上的巨型大船，園區內相關園藝造景靈感是取自聖經內得諾亞方舟，巨船造型的外觀很快就成為卡打景點！

地址｜台中市龍井區遊園南路361巷15號

IG @qiuung（圖／ReadyGo提供）

開放時間｜09:00 – 17:00 週一公休 每周日早上主日崇拜

台中龍井區｜東海藝術街商圈

東海藝術街白天像日本、夜晚像中山區，這裡是集結了人文、藝術景觀和社區意識的理想國社區，街上有許多不同特色的藝品店可以沿途體驗，充滿個人特色和藝術氣息，也有後現代主義式的咖啡店，以及室內裝飾佈置的小飾品店，大都充滿歐洲復古的氣氛，也有比較現代的摩登造型，就看你喜歡哪一間囉！

地址｜臺中市龍井區國際街

台中龍井區｜東海別墅夜市

位在BRT東海別墅站的東海夜市也是著名的校園美食商圈，隨著學區的發展各式小吃逐漸發跡，如雞爪凍、烙餅、雞排堡、鹽水雞、福州包、豆花、黑肉圓、滷味等各式各樣的小吃，都讓你大飽口福，沿路吃沿路玩沿路看，除了美食就連服飾也能在這裡買到，有得吃又有得買絕對是來台中必玩的夜生活之一。

（圖／ 台中市政府觀旅局提供）

地址｜台中市龍井區新興路

台中龍井區｜竹坑南寮登山步道

竹坑南寮登山步道有三條路線，、A、B、C線總長5.5公里，步道主要以木棧、石頭鋪設，舒適好走適合全家人出遊踏青，登頂還有景觀台視線遼闊，可俯瞰大肚溪出海口以及台中港風景，宅在台中也能登山健行，偶爾這樣度假也很棒！

（圖／台中市政府觀旅局提供）

台中龍井區｜彩虹廊道

看膩了傍晚時分的高美溼地，推薦來龍井的自行車道，可以一邊騎車一邊欣賞夕陽餘暉的美景，絕對是不同的體驗。自行車道會經過一處彩虹廊道，別忘了休息拍個照，並找找沿路的大西瓜，給大家一點提示，附近都是西瓜田所以可要眼睛撐大仔細找啦！

地址｜臺中市龍井區中華路2段15號

台中龍井區｜麗水漁港

麗水漁港座落在水里港的一個小漁村，荒廢的海巡檢哨站改建為希臘風情藍白基調的觀景平台，在提防上就能眺望整個大肚溪，是觀夕照賞鳥、騎單車看海和新人婚紗取景的絕佳勝地。

（圖／台中市政府觀旅局提供）

(本文由ReadyGo授權提供)

(中時新聞網)