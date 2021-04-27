南韓人氣綜藝節目《Running Man》（RM）熱播超過10年，也捧紅了主持群，被受封為「亞洲王子」的李光洙，更因此節目人氣直線攀升，不過今(27日)經紀公司拋出震撼彈，他將退出RM，結束11年的跑男人生。

李光洙所屬經紀公司發聲明，因為去年因事故受傷，就努力在養傷，因此很難在保持最佳狀態下拍攝，在和成員、製作團隊及公司長時間討論後，決定重新調整身心狀態，為了健康和未來，才忍痛退出。

李光洙因為RM在亞洲人氣爆表。(圖／翻攝自韓網)

經紀公司也表示「因為是一起同甘共苦11年的節目，所以做出下車的決定也是不容易」，但為了之後能展現更好的面貌，因此需要時間休養，並謝謝大家長期以來的喜愛和支持，並透露李光洙將在5月24日錄製後，正式退出RM。

李光洙去年被闖紅燈的騎士撞上，導致右腳踝骨折，他住院開刀僅休息2周就上工，一開始還拄著枴杖錄節目，相當敬業，也因此沒有時間好好休養。李光洙從RM開播以來，就是固定班底，因為背叛形象和被綜藝之神眷顧的逗趣表現，吸粉無數。

而他要退出的消息一出，也讓粉絲集體崩潰，「無法想像沒有李光洙的RM」、「李光洙我看RM的原因」，但也有不少人表示雖然不捨，但也支持他的決定，希望他可以好好調養身體。

(中時新聞網)