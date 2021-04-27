台股加權指數開在17,586.02點，買盤拉抬長榮（2603）、群創（3481）、彩晶（6116）等人氣股，指數早盤一度站上17,600點關卡，再創新高。惟權王台積電（2330）股價走疲，聯電（2303）股價亦開高走低，壓抑大盤由紅翻黑。

在投資人靜待企業公布財報、聯準會更新經濟復甦進展的環境下，標準普爾500指數、那斯達克指數26日雙雙創下歷史收盤新高，由即將於盤後公布財報的特斯拉領軍走揚。

道瓊工業平均指數4月26日終場下跌0.18％（61.93點）、收33,981.57點。

那斯達克指數上漲0.87％（121.98點）、收14,138.78點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲1.67％（53.28點）、收3,250.26點

元富投顧指出，台股此波攻勢凌厲，周線五連紅，而且連兩周的周量超過兩兆元，市場資金充沛，投資人當沖更盛行，雖然漲多難免會出現獲利回吐賣壓，或快速上下洗盤，導致成交量近乎失控，但由於多數是當沖浮額，真正套牢反而不是那麼嚴重，因此屢屢大量，卻屢屢創造更大高潮。

元富投顧認為，除非市場全面失控噴出，再爆巨量長黑，或者美股出現崩盤，否則類股保持輪漲，大盤仍然屬多頭向前衝的格局。

(工商 )