國民黨立委許淑華擺出「美人聞香」的姿態，獲網友留言盛讚。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華因出眾外型，向來成為鎂光燈焦點，被譽為立委美女代表，也擁有許多粉絲支持。許25日赴集集小鎮首座GMP認證的觀光工廠「本草自然生態園區」，為呼應現場人員手中的黑髮產品，特別擺出「雙手搓頭」的姿勢，一改過往形象的模樣，獲得大批網友按讚，更有網友驚呼：「從沒看過這樣的妳！」

許淑華25日在臉書發文表示，「本草自然生態園區」是集集小鎮首座GMP認證的觀光工廠，專注推廣天然素材，以左手香、蘆薈、艾草等植物製成各式的保養產品，為喜歡草本植物或肌膚較敏感的朋友提供更多選擇。此外，工廠還提供玫瑰絲瓜絡手工皂DIY體驗預約，建議民眾來集集老街遊玩時不要錯過，並隨文附上多張照片。

附圖中，許淑華除了捧著手工香皂擺出「美人聞香」的姿態，她也與現場舉著草本黑髮產品的人員，一起擺出俏皮姿勢，而對方搔頭露出靦腆的笑容時，許則「雙手搓頭」並刻意露出誇張表情，與過去文靜的拍照風格相差甚大。

此文一出，獲得超過10000個讚、近300則留言與近250次分享，網路迴響熱烈。網友紛紛回應：「從沒看過這樣的妳！」「好特別的姿勢喔！真的想不到」、「這麼可愛呦！這才像原本的妳，哈哈」、「我的天啊！也太美了吧！」「感恩你的用心」、「明年就要選南投縣長了，加油喔許委員」、「真的是最美立法委員無誤！」

此外，這篇文章也獲得不少黨內民代同志助陣，國民黨立委洪孟楷留言「人美心更美！把好東西推薦給全台民眾」，謝衣鳳留言「好棒的草本生態園區！」國民黨台北市議員張斯綱也留言道「收入口袋景點」，足見許淑華在黨內外的強大人氣。

(中時新聞網)