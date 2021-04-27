一名與家人吵架離家出走，在台北市中山區居無定所的黃姓男子，兩度在中山區某大樓與公園，對同一對母女三人掏出生殖器「遛鳥」，氣得母女三人向警方報案並提告，但黃男卻大言不慚表示，是因為看她們「背影漂亮」才對著她們「打手槍」，經台北地方法院審理，判處黃拘役60日，得易科罰金6萬元，仍可上訴。

根據決書記載，黃男在民國109年9月20日晚間10時10分許，在臺北市中山區某民宅前，看到一對未成年姊妹行走在人行道上，黃男竟然上前，在兩名少女面前將所穿外褲拉鍊打開，裸露其生殖器並以手來回套弄，嚇得該對姊妹花容失色，立刻狂奔回家。

未料隔3個小時，該對少女的母親前往住家附近某公園內運動，黃男見到女方出現，又衝上前將所穿外褲拉鍊打開，裸露其生殖器並自行在前「打手槍」撫，但此舉惹怒少女母親，立刻向警方報案。中山分局獲報後，循線將黃男帶回偵辦。

黃男在偵訊時表示，他不知道該對少女的年紀，只是因為當時燈光昏暗，看他們蠻年輕的、長髮、背影漂亮，才跟上前對他們打手槍。

法官審理後認為，黃男在不特定多數人得以共見共聞之場所，公然朝向母女三人撫摸自身生殖器，有公然猥褻之舉，足以引起普通一般人羞恥或厭惡感，有礙社會風化，且引起各告訴人產生驚嚇、氣憤、噁心等感受，但念其犯坦承犯行，態度良好，又自述家庭經濟狀況勉持、案發時因與家人不和離家出走、居無定所且待業中，因此判處黃拘役60日，得易科罰金6萬元，仍可上訴。

(中時新聞網)