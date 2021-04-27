歐股周一回穩收漲。強勁金屬價格提振了礦業股，而公債殖利率的上升支持了主要銀行股，以及投資人認為新冠傳染病即將退去，此皆助長了歐股表現。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲1.16點或0.26%，為440.20點。歐股上周錄得近八周首次周線下跌。周一礦業股上漲1,9%，為表現最佳的類股，該次指數並來到近十年高點。

主要工業中心的疫苗接種進度加速，指向了需求復甦發展方向；上海銅價創下十年高位，支撐了礦業股；其他金屬的價格也上漲。

銀行股表現佳；歐元區公債殖利率上升，推升主要銀行個股皆上漲在約2%。

旅遊休閒股上漲1.8%，次指數來到歷史新高；歐盟一官員指出，美國已經進行疫苗接種的民眾，應該可以在夏天到歐洲旅遊。

然而德國股市落後歐洲夥伴，僅上漲0.1%。德國Ifo研究院調查顯示，德國四月商業信心的改善低於預期。

儘管蘋果等美國科技巨擘本周的財報將為華爾街發展定下基調，然而歐洲本周也將看見英國銀行股，和主要石油股等業績表現。

根據Refinitiv IBES調查數據，泛歐STOXX 600成分股至今有15%企業已公布財報，其中有66%表現優於預期。

英國工程公司埃邁集團(IMI)上漲11%，漲幅居冠歐股。埃邁上調2021年獲利展望。

奧地利感測器製造商AMS跌0.7%。由於擔心AMS被剃除在蘋果供應鏈之外，瑞士信貸加倍下調其信評為「表現不佳」。

福斯集團(VAG)跌2.1%。據金融時報報導，由於晶片短缺問題，福斯已經警告經理人，第二季會有較大的產量衝擊。

(時報資訊)