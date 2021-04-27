37歲男星陳柏霖私生活低調，與女團Popu Lady成員庭萱緋聞傳了9年，一直沒對外正式認愛，直到2年前才在鏡頭前讚賞「庭萱是個不錯的女孩」，女方更是被拍到進出他家，感情十分穩定。近日，庭萱做了凍卵手術，大方在臉書功開過程和心得，被外界揣測是否好事近？

庭萱25日在臉書PO出凍卵的短影片和手術過程，她表示踏進手術房時心情忐忑不安，擔心成熟的卵子數量不如預期，以及全身麻醉的百萬分之一風險，「但整個取卵手術過程超快，你還來不及想太多半小時內就結束了」，順利完成手術後，會先在恢復室休息、睡覺，1.5個小時後醒來醫生會前來關心，若無特殊狀況即可返家，不需要住院，「當天回家後會有疲倦感或一點點反胃的感覺都是正常的，好好休養、多喝水補充高蛋白食物，狀況都會緩解很多唷～」

陳柏霖對這段戀情如此小心翼翼的原因，很有可能是過往公開談愛，卻不斷被傷害，17歲與模特兒胡昭芬（GINA）交往，期間女方數度劈腿，6年後悄悄結束戀情；後來又跟混血模特Mandy來電，只要有空都會飛到香港陪女友，從來不避諱大眾眼光，常常一起出席公開活動、甚至代言手機產品，高調的放閃示愛，卻在3年後被女方單方面分手，陳柏霖當時黯然的表示尊重Mandy的決定和說法。

歷經兩次的深刻情傷，陳柏霖對異性交友的態度轉為低調，情纏庭萱多年只稱呼彼此是好朋友，直到近兩年才鬆口「感覺滿好的」；年初時陳柏霖被問到有無成家的念頭，當時他笑說：「我不知道，看感覺。」坦言結婚生子是人生計畫內，但還沒開始準備，透露庭萱已經擔心生小孩的年齡，而女方也在3月底發文：「凍卵這件事其實一直在我的30歲清單裡，趕在30歲最後的尾巴我終於鼓起勇氣去做了！」

(中時新聞網)