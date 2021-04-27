印度爆發大規模新冠肺炎疫情，單日確診超過35萬人，甚至傳出「全國都是火葬場」。對此，外交部表示，印度是我國的重要理念相近朋友與理重要國際合作夥伴，對於印度近日新冠肺炎（COVID-19)疫情急遽升高極為關心，我國希望積極協助印度防疫。

外交部發言人歐江安指出，外交部長吳釗燮於近日印度疫情升高之際，即指示政務次長田中光、亞太司長曾瑞利向印度駐台代表戴國瀾(Gourangalal Das)轉達台灣政府與人民的誠摯問候及我國即時提供協助的積極意願。戴代表對我國政府與人民展現休戚與共的精神深表感謝，並表示將告知我方印度所需協助的項目。

為爭取時間，外交部另請駐印度代表處瞭解印度目前抗疫迫切需要的醫療物資(例如氧氣相關設備)，並開始協調國內醫衛機構及相關平台以利整合資源與人脈，加速人道援助的流程。另外，我國駐印度代表處、駐清奈辦事處也同步聯繫印度僑民及台商，關心他們的現況與生活所需，隨時提供必要的協助。

歐江安重申，疫情無國界，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。台灣有能力、有意願繼續對國際社會做出貢獻。我國將持續與印度等夥伴國家攜手合作，共同因應疫情挑戰，提供台灣防疫經驗、物資等醫衛協助，以期協助印度早日度過疫情難關。

(工商 )