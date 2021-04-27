今年第一次「超級月亮」就在今日登場！台北市立天文科學教育館表示，屆時的滿月將比平時看到的更大、更亮，大家不妨把握難得的機會好好欣賞，另外，下月26日的滿月也會是「超級滿月」，會比這次還大，堪稱是全年最大滿月，且還有月食奇景。

天文館上周五（23日）預告，今年第一次「超級月亮」於今日登場，將發生於中午11時32分左右，約12小時後、深夜11時22分通過近地點，此時的月亮比一般滿月近約7%，亮度也增加約15%，民眾無需使用任何工具，以肉眼就能欣賞。

天文館解釋，因月球以橢圓軌道繞地球公轉，每次滿月發生時與地球的距離都不同，當滿月距離地球較近時，看起來就會較大較亮。但「 超級月亮」其實並非正式的天文名詞，而是源自於占星學，是指發生在近地點附近、視直徑較大的新月或滿月，但在天文學上並無嚴格定義，各方採用標準亦不相同，但本次「超級滿月」符合所有標準，非常值得欣賞。

除了今日的「超級月亮」，天文館加碼透露，下個月5月26日的滿月也屬於「超級滿月」，不僅比這次還略大，為全年最大滿月，而且當日還會發生月食奇景，屆時天文館將進行直播與觀測活動。

(中時新聞網)