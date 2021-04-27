華航確診感染新冠肺炎機師，曾到台北清真寺參加活動，25日台科大證實校內也有65人曾經參加同一場活動，被校方要求自主健康管理。對此，北市副市長黃珊珊先前表示自己「看新聞才知道」，對中央疫情指揮中心相當不滿；陳時中昨回應，這些學生目前都已進行自主健康管理，「請副市長不要太不滿」；但昨晚黃珊珊仍忍不住發文痛批陳時中太離譜，若以目前指揮中心的管理方式，「台灣要脫離疫災還很遠」。

黃珊珊在臉書中指出，台北市衛生局這幾天忙著疫調，包括向清真寺調閱出席人員名冊一一追蹤，已經連絡一百多人了，但竟然沒有任何有關台科大的資訊，陳時中部長說因為對社區影響小所以不用疫調，就不必通知地方政府，「還叫我不用太生氣」，但是部長如果知道相關資訊而地方政府都沒收到任何訊息，也實在太離譜了吧！

北市副市長黃珊珊。(中時資料照)

黃珊珊表示，台北市一向盡量配合中央政策，但自從俄羅斯芭蕾舞團事件之後，中央在舞團確診四人後還同意演出，如果不是市長與她堅持要再驗一次，當天他們就上台演出了，「說真的，實在令人不敢恭維！」從此以後黃珊珊都抱持高度警戒，因為中央有時也是會出差錯的！

黃珊珊認為，機師比台灣各地第一線的醫護人員站在更前線，他們當然很辛苦，但也是境外移入影響社區最可能的破口，部桃事件殷鑑不遠，機師打疫苗或加強居家檢疫的強度是當務之急！

事實上台科大學生一事，也讓台北市長柯文哲十分不滿。柯昨也在臉書發文強調，防疫視同作戰，資訊不清、分兵作戰是大忌；呼籲中央儘速提供完整疫苗資訊、也請中央提供清真寺案需疫調人員資訊，不要讓地方在資訊不明的狀況下作戰。

(中時新聞網)