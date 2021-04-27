女星鄭爽本是「90後四小花旦」之一，今年被舊愛張恒爆出一同在美國找代理孕母，孩子還沒生就鬧分手，讓張恒只好獨自到美國照顧兩個孩子，2人也正式開庭，上海二中院判決張恒歸還欠款2000萬，他揚言上訴，26日更一口氣爆出鄭爽一家人的黑料。

張恒昨天公開一段長達5分鐘的影片，內容全是對話截圖，可以看到鄭爽媽媽研究陰陽合約、逃漏稅方法，更抱怨演員片酬只要超過5千萬，就會被國家秋後算帳，還表示：「所以現在國家就屬於玩賴，就很不好整，你知道吧？」張恒無奈地說，這也是為什麼「爽媽覺得演員這個行業現在＂特別不好幹＂」。

鄭爽媽媽抱怨因為官方限制，讓演員賺得不夠多。（圖／翻攝自張恒微博）

其中鄭爽更自爆，她在超市吃東西從不付錢，還講得十分理所當然，「以前我從來沒覺得在超市喝完東西不結帳有羞恥，現在居然…張恒，你破壞了我的樂趣」，不僅如此，鄭爽還興奮向張恒炫耀，自己拿P圖過的機票照片騙取報銷，「你看這個哈哈哈哈，牛逼吧」，讓張恒數度無言。

鄭爽想把生病的狗狗丟掉。(圖/翻攝自張恒微博)

鄭爽自爆在超市吃東西從沒付過錢。(圖/翻攝自張恒微博)

更誇張的是，鄭爽還和張恒分享，過去毛小孩因為誤喝蘋果汁而奄奄一息，她不想花錢讓狗狗看病，「我想去醫院比買狗還貴」，竟然直接將狗狗裝入鞋盒準備丟棄，所幸被當時的男友攔截送到醫院，一連串爆料讓網友看傻了眼，直呼鄭爽沒有極限，而張恒也呼籲，希望大陸稅務局能夠介入徹查。

(中時新聞網)