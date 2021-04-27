主持天后小S(徐熙娣)兼顧事業與家庭，她與老公Mike(許雅鈞)結婚16年，育有3個女兒，孩子們長大後展現爸媽好基因，被盛讚擁有「高級臉」，如今常受邀拍攝時尚雜誌、廣告，正當外界以為小S過著幸福生活時，日前她卻自曝有人「介入我的婚姻了」，甚至還扯到林志玲，表示如果「新歡」在三角戀糾結，她要割林志玲後頸。

小S與Mike已是結婚16年的老夫老妻，但多年來感情始很甜蜜，她不久前曾深情告白，很多人不了解她的人生，她也懶得解釋，「但我老公是世界上最愛我、最疼我、心中只有我的男人！我愛他，從20年前到現在，我只有越來越愛他！我感謝一切」，不過如今她深愛的不只許雅鈞，還有里維兵長。

小S熱愛動漫《進級的巨人》中的里維兵長，愛到買了里維巨型抱枕放床上，將自己與老公隔開，笑稱：「里維兵長介入我的婚姻了！」，而這段感情至今仍持續，昨天她拿著新買的里維兵長手機殼貼臉自拍，跟新歡告白：「里維兵長，辛苦你了！我在現實生活中愛著你、支持著你！」，愛得相當深。

而有看這部動漫的都知道，里維兵長以嬌小敏捷聞名，是實力最強大的人之一，小S也公開護愛，表示不許任何人傷害里維兵長，「誰再攻擊你身高幾公分，只有一條路：斷交！」，網友聽了這些話後，反問：「如果哪天他跟你說他愛的是林志玲呢？」，小S直接噴發殺氣：「割林志玲後頸」，等同是要將女神當作巨人來處理，眾人笑爆，直言「(林志玲)躺著也中槍」、「志玲什麼時候才可以休息」、「S姊妳不怕換姊夫割妳後頸嗎？」。

(中時新聞網)