2017年間，遭判藥劑強制性交罪卻未到案的通緝犯何姓男子，化名「歐陽」藏匿於屏東，透過交友軟體認識女網友，並相約對方到墾丁酒吧喝酒，豈料何男當日竟心生歹意，趁對方不勝酒力、失去意識之際，約洪姓友人輪流性侵得逞，過程還拍成猥褻影片上傳成人網站，女方清醒後憤而提告。何男絲毫無悔意，屏東地院重判13年徒刑，須賠償被害200萬元。

根據判決書內容，2016年何男因性交罪經最高法院判處有期徒刑8年6月確定，不過他2017年4月11日未到案而遭通緝，於是便以假名「歐陽」身分藏匿屏東。期間，何男透過交友軟體認識受害女網友，並於2017年9月18日相約她同遊墾丁、到當地沙灘酒吧喝酒，孰料女方喝醉後，被何男帶回民宿性侵得逞，接著何男還約洪姓友人前來，表示「女網友很開放，可以跟她發生性關係」，讓女網友遭二次傷害。

過程中，何男還用運動相機全程錄下，再將偷錄的猥褻影像，提供給大陸地區色情網站管理者，一位名叫綽號「約哥」的不明男子。2017年9月，該影片於成人網站以 「臉紅心跳，身穿可愛水果內衣的大三學生妹被騙回房間亂X一通，X到一半還疑似醒了...」這樣的標語曝光，供不特定人士流覽，直至2018年2月10日，被害女網友友人發現該影片，女網友獲知後遂趕緊報警，並對何男、洪男提出告訴。

審理期間，何男為卸責屢屢狡辯，也無意與被害人和解，一下指女方當時月事來潮，雙方未發生性行為，一下又說不雅影片是洪男自錄，他並無教唆其性侵，對於何男反覆說詞，屏東地院認為其態度囂張，完全不尊重女性身體及性自主權利，惡性重大，令人髮指，因此依乘機性交、妨害秘密及教唆乘機性交等罪，併處何男13年徒刑，賠償被害人200萬元。

至於洪男，雖被依乘機性交罪共同妨害秘密併處2年徒刑，不過屏東地院有鑑於他始終坦認犯行，答應賠償100萬元與被害女網友和解，目前已先行支付60萬元，所以將其獲緩刑5年。

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(中時新聞網)