台中市長盧秀燕25日在市政會議讀一封視障朋友寄給她的信，稱讚中捷上路，讓他們可以搭台鐵轉捷運，可以安全的走過大馬路斑馬線，無縫接軌。盧表示，辛苦挫折沒關係，只要乘客給我們鼓勵肯定，一切就值得了。

盧秀燕說，台中捷運25日正式開通，在通車前，社會局長彭懷真轉了一封信，讓她非常的感動，這名視障朋友在信中表示，要大力的感謝捷運還有台鐵的站務人員，稱讚他們真的是很親切，因為不管是台中捷運的人員或是台鐵的服務人員，都很親切的協助引導他們上下車，到站後交給出站的協助人員。

「真的是無縫接軌」，盧秀燕說，視障朋友不只能夠來去自如，獨立生活重建，還特別提到現在台鐵陷入士氣低迷，「身為台中人真的很幸福」，包括有社會局的復康巴士，還有視障乘車券，協助視障者，表達心中的感謝。

她表示，視障朋友在信中指出，「我是搭台鐵到松竹火車站下車後，然後轉搭松竹站的捷運到文心中清站下車」，透過定向老師，輔導他們交通安全，經由老師的指導通過文心路與中清路的斑馬線，就可到盲人重建院、愛盲基金會，「真是太棒了，太感謝了」。

這名寫信給盧秀燕的視障者說，經過定向的學習，目前通過文心路、中清路的斑馬線，都是自己拿著手杖過馬路，每天出門都是一種生命探險，「確實感受到他們幫忙，帶給我的是一種安全感，還有友善的環境，由衷的感恩與感謝」。

盧秀燕強調，她讀這封信深受感動，也感動台中市捷運已經開始正式通車，所以未來的營運更加的重要，怎樣讓所有的市民、朋友、乘客感受到充分協助與友善，非常非常的重要，辛苦挫折沒關係，只要乘客給我們鼓勵給我們肯定，一切就值得了。

她說，中捷完工通車以前，交通局與中捷公司團隊非常的辛苦，有人知道辛苦，有人肯定，特別把這封信念出來，鼓勵大家，讓市民有感的建設，就是市府最大的責任與成就。

(中時 )