美股消息面：

1.美國3月耐久財訂單月增0.5%，遜於預期值增加2.3%。剔除運輸項目則月增1.6%符合預期。至於不計入國防的也增0.5%。但剔除飛機的民間項目方面月增0.9%，預期值為增1.5%。

2.美元兌歐元從八周新低價位回升，兌日圓和瑞士法朗等主要貨幣也升值，但自3月下旬以來，美元已貶近3%，因美國公債利率處於窄幅整理，2021年殖利率上升也支撐美元價位。美元指數收90.856，小漲0.05%。

3.市場觀望氣氛濃，國際金價趨穩。紐約期金收漲0.1%，每盎斯為1780.1美元。現貨金收在1781美元，漲0.23%。

4.紐約期油收跌23美分或0.37%，每桶為61.91美元，盤中最低曾見60.66美元。倫敦布蘭特期油收跌15美分或0.2%，每桶為65.03美元，盤中最低一度為63.94美元。

5.比特幣目前在$53,737.26美元附近，上漲4.84%。

(時報資訊)