大陸河南一職校校長，日前發表「熟雞蛋返生孵小雞」論文，指稱用意念已「返生」40多枚。27日遭大陸央視新聞抨擊，煮熟的雞蛋能「返生」，還能孵出小雞？這種明顯違背科學常識的話竟出自鄭州一職業學校校長撰寫的論文。這件事傷害性很大，侮辱性極強，首先受傷害的就是學生。這種明顯不應該通過正常審核的所謂論文，是走了什麼管道得以發表的？背後有什麼樣的利益鏈條？希望相關部門好好查一查，對孵化出這荒誕論文的種種亂象予以堅決打擊。

澎湃新聞26日報導，河南鄭州一職業培訓學校校長發表論文稱：「選擇正常、新鮮的受精雞蛋，經過開水煮沸以後變成熟雞蛋，再通過『特異學生』的『意念和能量傳播』使雞蛋還原成生雞蛋，做到不傷害雞蛋的生物活性，使它能正常孵化出小雞並能正常生長。」引起關注。

澎湃新聞報導，論文報告《「熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞」實驗報告（孵化階段）》，是由鄭州春霖學校實驗室和新鄭市郭店「園之原」家庭農場發表在《寫真地理》2021年3月第11期。作者為郭萍、郭太安、印大民、白衛雲，其中，郭萍是「雞蛋返生實驗」專題研究課題的主持者。

該論文摘要指出，熟雞蛋返生已經實驗成功。為了研究返生後的雞蛋是否具有生命力，鄭州春霖職業培訓學校老師郭萍、郭店雞場老師郭太安及其他愛好者，密切關注孵化進程。最終成功孵化出新的雛雞，提示熟雞蛋返生後的雞蛋同樣具有生命力。

此前，郭萍和白衛雲曾在《寫真地理》2020年6月第22期發表《熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）──孵化雛雞的實驗報告》一文。該文提到，學生們運用自己的「超心理意識能量方法」等，已經成功返生熟雞蛋40多枚。論文第一作者也是郭萍。

據報導，鄭州市春霖職業培訓學校於2009年經鄭州市人力資源和社會保障局批准成立。主要從事國家職業資格認證培訓等項目。官網上還展示了多次培訓活動，主題有「孩子大腦無限潛能，培養孩子創造力」「全腦開發，您的孩子也可以成為電腦天才」，從活動圖片來看，參與者多為小學至中學的學生。並展示有諸如「冥想之力，重塑大腦」等內容。

澎湃新聞稱，《寫真地理》雜誌，是由吉林省新聞廣電局主管、吉林省輿林報刊發展有限責任公司主辦的國家新興地理綜合類專業學術理論期刊。

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