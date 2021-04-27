台中市7歲黃姓男童學柔道遭教練、學長狂摔27次，送醫發現顱內嚴重出血，手術後醫師宣告腦死，目前仍在醫院與死神拔河。立委王婉諭難過表示，男童一次次的呼喊卻無人理會，相信沒有一個家長不心痛。她提到，先前曾到某縣市代表隊的練習場合，看見許多國小低年級的孩子，一邊練、一邊哭，讓她不禁想問家長們，為何會想讓孩子接觸運動？我們對於體育、運動的想像，是不是應該改變了？

王婉諭25日在臉書表示，現在越來越多家長會將孩子送到各式各樣的運動課後班，希望讓孩子在繁忙的課業之餘，能培養運動的習慣、釋放平時壓力，不過家長在選擇時能否有更多的依據，來為孩子把關？尤其是武術這種相對有危險性的運動時，不是應該更需要嚴格把關嗎？

根據報導指出，此次肇事的柔道教練並沒有柔道教練證，但卻能在台中柔道委員會借用的場地裡進行無償教學；而柔道總會在事發後緊急切割，聲稱該名教練並沒有取得總會發放的教練證，台中市柔道協會甚至說，此事件和有沒有教練證無關。

王婉諭質疑，那家長在挑選這樣子的運動班、運動營時，到底該以什麼為標準來選擇？無論是師資或場地，目前都沒有嚴格的檢驗機制，且隨著越來越多幼兒體能活動出現，幼兒體能訓練專業也應該受到重視，若僅以訓練成人的專業背景來訓練幼兒，這樣的悲劇可能再次重演。

王婉諭盼幼兒體能訓練專業能更被重視。（圖／摘自王婉諭臉書）

此外，王婉諭也分享先前曾到某縣市代表隊的練習場合，諾大的體育場裡，卻充滿了孩子隱忍的哭泣聲，她看到許多國小低年級的孩子一邊練、一邊哭，但場邊的家長們卻說，這教練很棒，甚至建議她也可以讓孩子們加入。當時王婉諭微笑著拒絕，她說，心裡實在有難以言喻的不舒服。不過，她文中未明確寫出是何種運動的練習場合。

「這些孩子真的快樂嗎？真的喜歡這個運動嗎？」王婉諭指出，過去台灣的體育教學傳統，總以「苦練」為主，根深柢固的「吃苦當吃補」思維，彷彿教練操得越兇、孩子哭得越慘就代表越有用，甚至認為，這樣才能吃得苦中苦，這樣才能成為人上人。她表示，有些孩子幸運地撐過來了，但那些沒能被看見的孩子呢？他們可能在苦練的過程中，早已喪失了對運動的熱情，更可能磨損了自己的身體，最終換得「吃不了苦」、「草莓族」的惡名。

王婉諭認為，體育訓練應是教育的一環，更是人生觀的培養，應是希望讓孩子在過程中挖掘自己的興趣，並熱衷於其中，無論輸贏、無論勝負，從中學習到更多，才是孩子應該從運動裡學習到的精神，但現在的體育訓練，卻似乎與此大不相同。

最後，她請各位家長們或許可以想想，為何會想讓孩子接觸運動、學習運動呢？對於體育、對於運動的想像，是不是應該改變了？

台中男童遭柔道教練重摔的新聞，男童一次次的呼喊，卻無人理會，我相信，沒有一個家長不心痛。 現在，越來越多家長會將孩子送到各式各樣的運動課後班，希望讓孩子在繁忙的課業之餘，能培養運動的習慣、釋放平時壓力；像是游泳、足球、體操、直排輪、跆拳... 由王婉諭發佈於 2021年4月25日 星期日

(中時新聞網)