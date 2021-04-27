再轟中央防疫蒙著頭作戰 柯文哲：沒有戰爭是靠防守打贏

台北市長柯文哲不滿華航機師疫情、疫苗資訊不夠透明，炮轟中央蒙著頭作戰不會贏，他27日強調，沒有一場戰爭是靠防守打贏，台灣到現在為止都是用防疫手段在對付疫情，時間拉久了還是會被突破。

柯文哲今早指出，到現在為止，從華航機師案件來看，他監看全世界疫情，每日感染人數是上升的，1天達80萬人，疫情還是相當嚴峻，終究解決辦法就是打疫苗，可是到現在為止，疫苗什麼時候會來、來的速度，還有不同疫苗保存條件不一樣，不是中央一紙命令我們就有辦法施打，特別是總人口要打到70％，技術相當困難，流感也只有達到20％，所以沒有想像那麼簡單，需要時間準備，但到現在為止，中央沒有任何消息。

他表示，全世界70億人口約有10億人已打疫苗，台灣到現在為止還沒有整個全民接種疫苗的計畫，「沒有一場戰爭是靠防守打贏」，到現在為止，台灣都是用防疫手段在對付疫情，時間拉久了還是會被突破。

北市副市長黃珊珊說，對中央未告知台灣科技大學師生曾與染疫機師一起在清真寺做禮拜不能理解，很擔心變成當時俄羅斯芭蕾舞團事件，相關資訊中央和地方要一起合作，必須完整掌握資訊，如果衛福部長陳時中覺得這些人傳染性很低、自主健康管理就可以的話，不需要我們了解，但萬一像芭蕾舞團一樣，沒有北市的監視，當時就已上台演出。

她認為，北市總不能一問三不知，盼中央提供完整資訊，才能和地方一起把防疫工作做好，不是滿不滿意的問題，而是要保衛市民安全，即使中央認為傳染力很低，就不需要調查，但地方政府有責任了解所有狀況、盡量去追蹤，自主健康管理也要有追蹤和關懷。

(中時 )