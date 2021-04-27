行政院改組傳聞不斷，尤其是在8月28日四案公投投票結果出爐之後，外界關注，若公投結果民進黨大敗，行政院長蘇貞昌是否會因而下台。最新民調顯示，蘇貞昌這個月的施政滿意度為48.7%，但不滿意度也達到46.1%，兩者相差不過2.6個百分點，對此，資深媒體人單厚之認為，太魯閣號事件以及政院顧問丁怡銘的回鍋，已重創人民對蘇貞昌的信任。

《美麗島電子報》昨（26日）公布4月國政民調，結果顯示，有56.%民眾滿意總統蔡英文整體執政表現，較上月減少3.3個百分點；但不滿意度卻由上個月的38.1%增加到41.3%。另外有2.7%民眾沒有表示明確意見。

同時，對蘇貞昌擔任閣揆的整體表現感到滿意為48.7%，較上月減少4.8個百分點，有46.1%民眾不滿意蘇內閣施政，和上個月相比，不滿意度增加了4個百分點，《美麗島電子報》表示，民眾對蘇內閣表現的感受分歧。

對此，單厚之昨也在《美麗島電子報》的專欄指出，蘇貞昌在此次民調跌幅較大，滿意度與不滿意又再度接近，深究其背後原因，一是太魯閣號事故釀嚴重傷亡，前交通部長林佳龍雖請辭下台，但蘇貞昌身為最高行政首長，外界必然認為其也要擔負責任；其次是丁怡銘的回鍋恐也加深人民對蘇貞昌的負面印象。

(中時新聞網)