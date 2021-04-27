藻礁公投日前挾70萬餘份連署送進中選會，可望在8月底舉行公投，但送進中選會後，藻礁公投推動小組成員接連與農委會主委陳吉仲、總統蔡英文等人見面，遭質疑為摸頭，藻礁公投領銜人潘忠政表示，目前仍透過各種管道，如果能夠宣布三接停工，那就能減少對藻礁的傷害，否則如要等到8月28日公投通過後再停工，那藻礁將繼續被破壞。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問。

潘忠政指出，經濟部政次曾文生接受媒體訪問時指出「就潘忠政與他們沒有共識」，當天是提出反對意見的是他，但也沒有其他環團與他們有共識，當天蔡英文的結論仍是「期許溝通、繼續討論」；他也說，與陳吉仲、蔡英文見面時，並未提出三接外推1公里的方案，該方案是律師詹順貴所提出，但並非所有環團都接受。

潘忠政說，只外推1公里仍繼續破壞藻礁，而且也無法解決如海象差、接收日數過少等問題，也擔心突堤效應更嚴重，可能更嚴重破壞白玉藻礁及觀新藻礁外，也違反公投主文，還不如評估在台北港或林口港設置浮動式接收站。

至於是否會擔心公投如果未通過，政府可能會採原來方案破壞藻礁？他說，如果政府已有其他更好的方式，豈有用原來的方式的原因？

潘忠政提及，目前政府再再提到三接與藻礁要二選一選擇，但能源轉型是手段，目前為保護環境，現在卻反而拿三接取代搶救生態，「這完全沒有道理」。

另外，潘忠政指出，過去一路支持綠營、加入過建國黨、還是英粉，但不去理會外界用藍或綠來解讀他，「不能為芒果乾（亡國感）犠牲普世價值」，希望透過藻礁公投讓人民思考程序正義、永續台灣等議題，否則也對不起下一代。

(中時 )