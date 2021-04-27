桃園航空城公司驚見露鳥俠？議員黃敬平27日在議會質詢時爆料，航空城公司張姓前副總經理涉嫌酒後脫序，午宴後在上班時間當眾露出下體，不乏女性員工目睹，該副總也於2月底離職，但公司董座和總經理都辯稱「沒有收到檢舉」，黃敬平要求政風處徹查，並將監視影帶送交議會。

黃敬平今早在桃園航空城公司工作報告時，爆出桃園航空城公司張姓前副總酒後失態，竟在午宴後，於上班時間當眾在辦公室脫褲「露鳥」，讓辦公室目睹的航空城公司女員工情何以堪，事情爆發後，航空城公司息事寧人，不但未啟動性平調查，還讓張在2月底辦妥離職走人，以「航空布」遮掩一切，隨即在3月1日再找台灣日本關係協會會長邱義仁的秘書曾鈐龍接任航空城公司副總經理，無縫接軌。

黃敬平說，桃園航空城公司實際上就是一個酬庸的單位，沒有綠營關係背景，別想接任副總經理以上職位，涉嫌露鳥的張姓副總，曾被譽為「全國最年輕的地方縣市局處首長」，2018年底綠營地方大選全面挫敗時，跟著前台中市政府交通局長王義川被延攬至桃園航空城公司任職，坐領9至11萬的高薪，當時還被揶揄是「敗選聯盟」，如今還想「和蟹」性平醜聞。

桃園航空城公司董事長陳錫禎跟總經理許又銘當下都跳針表示「未接獲檢舉」，黃敬平怒轟是沒接到檢舉、還是不知情？許又銘一度語塞仍強調未接獲檢舉，黃敬平要求政風處介入徹查，並要航空城公司辦公室1月至228的監視影帶全送議會。

黃敬平痛批，桃園航空城公司自2014年升格以來，連換了7任董事長、3任總經理、4任副總經理等27人，平均1年換1個董事長，去年6月迄今甚至換了3任董事長，人事流動率高得嚇人，且全公司編制員額22人，竟有19名主管、只有3個兵，期望公司能打出好績效根本緣木求魚。

陳錫禎和許又銘口徑一致稱「沒有收到檢舉」，更強調「上班不喝酒」。列席的副市長高安邦則表示，將依議員建議轉送政風室調查。

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(中時 )