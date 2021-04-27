台灣科技大學傳出有65位師生曾與華航染疫機師在台北清真寺一起做禮拜，台北市市長柯文哲昨日（26）砲轟中央「蒙著頭作戰，能贏嗎？」，指北市府完全沒接到通知，根本難以進行疫調，表示疫情不能輕忽。藥師林士峰轉貼柯的文章，痛批蔡政府「政治凌駕於防疫專業之上」，認為疫情資訊不能成為執政黨拿來鬥在野黨的工具。

柯文哲昨日在臉書發表文章《蒙著頭作戰，能贏嗎？》內文指出，當天上午傳出台灣科技大學有65位師生，曾與華航染疫機師在台北清真寺一起做禮拜，但台北市政府衛生局直到現在，都沒有接到中央通知相關資訊，北市根本難以進行疫調。柯也指出，這兩天媒體報導，中央正在招標疫苗冷鏈系統，推測莫德納、輝瑞疫苗就要進口，但到底疫苗何時會到？數量多少？台北市完全沒有相關資訊，也就是說，面對covid-19這個敵人，我們竟然像是蒙著頭在作戰。

柯文哲的發文，獲得林士峰高度認同。林轉貼柯的文章，並特別舉出上述段落，表示：「雖然我們這波疫情作戰依然在世界上是名列前矛，但是，還希望我們的中央政府，不要掉以輕心，更不可政治凌駕於防疫專業之上。疫苗採購逢中就反，難道連疫情資訊都要拿來鬥在野黨嗎？」

對此，網友紛紛在臉書留言：「台灣真的很需要一個對人民說真話的領導人！」「中央什麼時候會提供我不知道，但肯定會提供鄭文燦78公斤的資訊」、「蒙着頭作戰，民進黨每次都贏」、「不讓台北市出包，怎麼會有題材打你」、「中央最拿手的不是解決問題，而是解決提出問題的人」、「人家在鑿井取水沒空啦！水位越來越低，沒穿褲子被人看見怎麼辦！」

(中時新聞網)