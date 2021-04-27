資料中心硬體市場進入強勢擴張期，緯穎(6669)在該產業領域具有領導地位，外資出具最新報告給緯穎「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價1060~1100元。

法人指出，白牌伺服器在今年2~3Q出貨季增可達2位數，而緯穎可望為主要受惠者。緯穎伺服器業務聚焦在數據中心，主要客戶包括臉書、微軟等。臉書目標在今年中的資本支出年增38%，相較於去年僅6%，成長力道相當強勁。至於微軟，也看到了該公司在2Q底陸續將引進Ice Lake平台伺服器，以因應在下半年更多的訂單；可見的未來，微軟會持續擴大建置數據中心。

法人預估，緯穎將從第二季起看到營收強勁成長，緯穎產品組合中有愈來愈高的比例靠向多用途伺服器、邊際解決方案等高毛利率項目，加上擁有臉書、微軟等大客戶，並切入雲端服務供應商(CSP)新客戶，客戶端與產品組合雙雙優化。

法人認為，下半年Amazon亞馬遜會有更多的訂單挹注，將貢獻緯穎5%營收；而同時，緯穎也持續還為幾個新客戶開發多種數據中心解決方案，包括基於ARM架構伺服器和液體冷卻系統，以獲取更多的長期性的收益，儘管這些產品在2021年的銷售貢獻有限，但仍帶來了潛在的機會。

(時報資訊)