大陸國家統計局27日公布第一季全國規模以上工業企業實現利潤總額1兆8253.8億元（人民幣，下同），年增1.37倍，比2019年同期增長50.2％，兩年平均增長22.6％。3月分，規模以上工業企業實現利潤7111.8億元，年增長92.3％。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤資料表示，第一季，工業經濟持續恢復，企業生產經營穩中向好，利潤延續較快恢復態勢，運營效率不斷提升，實現良好開局。

各行業利潤普遍增長，近4成行業利潤翻倍。第一季，在41個工業大類行業中，有39個行業利潤實現增長，增速均達到兩位數及以上，1個行業由上年同期虧損轉為盈利，1個行業減虧。在利潤增長的行業中，有16個行業增速超過100％，占39.0％。與2019年第一季相比，有30個行業實現利潤增長，行業增長面達73.2％。

原材料製造業拉動工業利潤增長作用明顯。第一季，原材料製造業利潤年增長4.34倍，兩年平均增長40.7％，比規模以上工業高18.1個百分點。

在大宗商品價格上漲和需求持續回暖等因素帶動下，原材料行業利潤增速比1-2月提高88.4個百分點，拉動第一季規模以上工業利潤增長51.5個百分點，是拉動作用最強的行業板塊。

其中，化學原料和化學製品業利潤年增長3.43倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長3.88倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.71倍，石油、煤炭及其他燃料加工業同比轉虧為盈，新增利潤1151.5億元。以上4個行業合計拉動規模以上工業利潤增長46.9個百分點。

第一季，裝備製造業、高技術製造業利潤分別增長1.89倍、1.26倍，兩年平均分別增長24.1％、36.8％。

在市場需求回暖、出口持續增長、投資穩定恢復等有利因素推動下，汽車製造業利潤增長8.43倍，電腦、通信和其他電子設備製造業增長1.41倍，電氣機械和器材製造業增長1.67倍，專用設備製造業增長1.46倍。以上4個行業合計拉動規模以上工業利潤增長38.2個百分點。

(旺報 )