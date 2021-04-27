明尼蘇達雙城隊史首位台灣球員登場了，雙城27日對戰印地安人，在第8局換上林子偉守備左外野，也是他本季首場大聯盟比賽。兩軍殺進延長賽，可惜林子偉上場的比較晚，沒有獲得打擊機會，也沒碰到張育成。最後是印地安人盧普洛(Jordan Luplow)第10局再見全壘打結束比賽。印地安人5-3擊退來犯的雙城。

雙方先發投手都表現優秀，雙城派出貝里歐斯(Jose Berrios)是右投手，所以專門對付左投的張育成沒有上場。印地安人投手普里塞克(Zach Plesac)前7局只失2分，但是雙城靠兩支一壘打就在8局上打回超前分，讓他反而以敗投候選人的身分退場。

8局下林子偉上場，替換第1棒阿拉耶茲(Luis Arraez)，這半局被印地安人拉米瑞茲(José Ramírez)陽春炮追平。第9局、第10局雙城打者都是三上三下，最後出局者不巧就停在第9棒，林子偉必須要等到第11局才有打擊機會。然而在10局下半，盧普洛以左外野的兩分炮結束比賽，林子偉本季首打席隨之泡湯。

羅薩里歐(Eddie Rosario)此戰首度對上老東家雙城，他生涯前6季都效力雙城，但去年季外球隊選擇不與他續約，他今年2月才以自由球員身分加盟印地安人。羅薩里歐敲出兩支安打，包括帶有1分打點的二壘打。「我不恨雙城，我反而對他們充滿感激，是他們把我從波多黎各的高中帶來，用了10年時間栽培我。我永遠都會感謝他們。」

(中時新聞網)