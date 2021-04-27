學校常會張貼一些公告及注意事項，提醒學生，新竹內灣國小日前在校內貼出一張標語「比利屎類，愛煞忙，地摸」，明明寫的都是中文，但整句話連在一起念卻沒人看得懂是什麼意思，在網路上引起熱烈討論。

一名網友25日在臉書「路上觀察學院」貼出一張新竹內灣國小的校內標語，寫著「比利屎類，愛煞忙，地摸」，他念了一變又一遍還是不懂這標語是想表達什麼，於是PO上臉書求神人翻譯。

而網友們看到後，有人猜是英文，也有人猜是閩南語，「以為是英文的我」、「愛煞忙是不是台語的，要推門」、「看不懂」、「意思是，翁巴咪唄咩轟」、「還真看不懂？」、「爬說語」。

最後有專業網友跳出來解答，解釋這是客語海陸腔，意思是「比利屎累（最後一名了）愛煞忙（要勤勞）地摸（知道嗎？）」，也有人解釋成「在這時代要勤勞，知道嗎」，終於讓大家恍然大悟，直呼「高手」、「感覺很有內涵的一句話」、「這個挺有趣的，可以多做一些，讓更多人了解客語」。

(中時新聞網)