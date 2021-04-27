高市警新興分局前金分駐所趙姓巡佐2019年5月非法搜索洪姓毒販住處，並看上洪男女友，竟利用庇護之名，多次邀約她泡溫泉或發生性關係，高雄地院依貪汙、包庇毒品、偽造文書等罪，一審重判趙8年10月徒刑，經上訴後，高分院駁回趙男上訴。

根據檢方起訴，趙男於108年5月在前金區一間餐飲店進行盤查時，查獲陳男持有毒品，趙男為了繼續追查持毒的共犯，隔日帶著3名員警，在未聲請搜索票也未經當事人同意的情況下，竟假借職務上權力違法搜索洪男住處，雖然搜得海洛因、一粒眠等毒品，但蔡男隨後還要求簽屬自願搜索同意書，並製作不實筆錄，明顯違法。

除了違法搜索洪男住處，在進入洪男屋內時，見到洪男女友頗有姿色，竟以協助要追查綽號「小婷」的通緝犯，要求洪男女友在通訊軟體將趙男加為好友，隨後2人騎機車到愛河一帶尋找「小婷」，途中趙男稱因為有他的協助她才免於驗尿。

2人並未尋獲「小婷」，隨後趙男將她載到暗巷從後擁抱，並詢問是否願意與他約會，還在載洪男女友回家時，趁她沒有防備之下，將手伸進衣內撫摸洪男女友。

數日後，洪男女友因背有毒品罪嫌，趁著送早餐到警局給洪男時，找趙男相求，趙男竟利用警政署系統查詢相關資料，交付資料後，約洪男女友到屏東車城泡溫泉、開房間，趁機親吻女方及觸摸私密部位，但都遭到拒絕。但趙男藉此翻臉，恐嚇若不從，未來遇到案件不會放過。

洪男女友事後向調查局台南市調處檢舉，高雄市警局督察室及新興分局也加入專案小組積極偵辦，揪出趙男不法行徑後送辦。一審法官認定，趙男身為資深警察，以非法搜索偵查犯罪，更貪圖女子姿色濫用權限庇護犯罪，惟考量已跟女方和解，判刑8年10月，但趙男事後不服上訴，高分院二審駁回，仍可上訴。

(中時新聞網)