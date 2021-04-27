印度新冠疫情嚴峻，連駐當地美國外交人員都受到重創，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士透露，美駐印度外交人員中已經有上百人染疫，2人不幸病逝。此外，美國商會也警告「真正的風險」才要來臨，疫情暴衝恐導致印度經濟衰退，進一步拖累全球經濟。

印度新冠疫情嚴峻。

CNN昨（26）日引述2名消息人士報導，印度新冠疫情失控之際，當地美國外交圈疫情也大爆發，幾周來有超過上百外交人員染疫，2名本地職員不幸病逝。消息人員並未透露究竟是哪個地區的外交人員染疫及死亡，除在首都新德里設有大使館外，美國目前在印度其他城市設有5間領事館。

消息人士指出，美國駐印度外交人員、眷屬及在當地聘雇的本地職員直到過去2周才陸續接種新冠疫苗，部份職員對此感到相當沮喪，因為他們並未收到使團何時能開始接種疫苗的明確訊息，許多駐歐洲、美國本地的外交人員先前都已經接種疫苗了，駐印度的外交人員卻不能優先施打疫苗。

其中一名消息人士透露，美國國務院先前先為阿富汗、伊拉克的外交人員運送疫苗，可能是印度外交人員較晚拿到疫苗的原因，不過疫苗到得太晚，已經有2人死亡了，「太可怕了。」

今年初，美國駐世界各地的外交人員紛紛對疫苗配送太慢感到沮喪，18日美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，國務院已經完成所有外館的疫苗配送。

值得注意的是，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）先後於3月19日、4月6日訪印，消息人士說這2趟訪印行程有些驚險，因為當時印度部分地區已經出現激增病例，負責規劃行程的美國外交人員也還沒施打疫苗。據說行程結束後出現了零星案例，但還無法確定是否和這2趟外交行有關。

鑒於疫情嚴峻，美國駐印度清奈（Chennai）領事館昨日宣布26日至5月15日期間，非移民簽證面試、美國公民預約等所有常規服務全部取消，駐新德里大使館取消本人簽證預約等服務。

印度疫情失控恐影響經濟。

此外路透社報導，針對印度疫情居高不下、連續5日單日確診人數創世界紀錄，美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）昨日警告，作為全球第6大經濟體的印度，經濟可能因為疫情衰退，進一步拖累全球經濟。

美國商會執行副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）警告，由於許多美國企業都在印度聘雇員工處理後台業務，當地疫情的外溢風險非常高，預期情況變好之前會再度惡化，指出「真正的風險」是印度經濟衰退，情況令人擔憂。

(中時新聞網)