行政院長蘇貞昌表示，台灣在性別平等表現優異，政府持續提出相關政策及法案，並因應少子化問題投入經費，預計至2023年將增至850億元，同時持續擴充公托公幼等據點，明年8月育兒津貼將提升至每月5千元。

蘇貞昌26日主持「行政院性別平等會第23次委員會議」，會中就「建請編列足額產前檢查年度預算並新增檢查次數與項目，以建構安心懷孕友善生養環境」進行討論。他指出，台灣少子女化問題已不容再慢慢研究，必須針對各方面措施立即進行評估與精進。

蘇貞昌表示，蔡英文總統上任後，因應少子女化整體經費自2016年的150億元增至今年的550億元，預估至2023年將增至850億元。包括減稅、增加公托/準公托等據點、降低學費，提高育兒津貼等，均以務實態度持續致力提出立即可行的具體措施因應。

蘇貞昌指出，台灣在產檢補助次數上已長達26年未調整，即有檢討必要。為提高生育率，指示相關部會應於2周內，就提高產檢補助次數、增加項目、擴大不孕症夫妻診療補助對象等相關因應對策，提出具體可行的政策規畫，藉此建構安心懷孕、友善生養的環境。

為營造友善生養職場環境，蘇貞昌請勞動部參考先進國家作法，積極與勞雇雙方協商，使育嬰留職停薪及彈性工作制度能更切合有育兒需要的勞工，使其能更有彈性運用，讓夫妻共同分擔育兒責任，使父母都能在照顧家庭與工作職涯中取得平衡。

蘇貞昌強調，過去在性平會議針對彈性工作的裁示也有些許進展，如未滿3歲子女的女性勞工申請調整工作時間，已自2018年12％提高至目前的25.5％。請勞動部、主計總處、人事總處等相關部會共同協力，將各方意見及相關問題列出一次解決。

(時報資訊)