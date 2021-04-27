台股站穩「萬七」大關後，類股持續輪動多頭欲罷不能，新台幣匯價今早開盤後15分鐘內，匯價再強升逾1角，來到27.852元，再創24年新高價。據央行統計，至4月26日止，新台幣兌美元升值1.96%，升值幅度居主要貨幣之冠；同期間韓元對美元貶值2.42%；而人民幣兌美元升值0.81%。

4月28日Fed將召開FOMC會議，市場認為：官方對經濟、通膨與疫情展望都將更為樂觀，但提示疫情風險與復甦之路漫長，預期非宣布QE減碼時機，政策基調將保持鴿派。在其他國外央行的最新動態包括：4月21日加拿大央行宣布縮減購債規模，強化市場對於非美央行的QE的退場預期；4月23日英、日、歐與瑞士央行聯合發布公告自7月起終止84天期美元互換。

匯銀分析，展望第二季，評估美元趨勢向下，理由有三：一、歐盟疫苗供應大增，接種率急起直追，有利歐元多頭；二、美債殖利率上行空間有限，震盪幅度最大的時間已經過去，且其他國家公債殖利率也在上升；三、美國將釋放龐大消費動能，產生巨額貿易逆差，不利美元。

美元指數近期一度跌至90.682，是自3月3日來的近8周低點。美元指數疲弱也提供亞幣升值條件。

(時報資訊)