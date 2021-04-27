工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業持續接獲石化、電子、船舶等產業訂單，目前在手訂單超過4個月，囿於客戶工期延後，使得大型工業閥門訂單認列遞延，致使3月及第一季合併營收雙雙下跌，第二季可望逐季好轉。捷流今（27）日下午參加法說會，今年營運展望。

捷流今日股價先表態，上漲1.0元而以96.5元開出，目前呈現上漲走勢。

捷流3月合併營收1.68億元，月增11.26％，年減22.2％，第一季合併營收5.10億元，年減少11.38％。捷流指出，石化、電子、船舶等產業對於工業閥門訂單拉貨需求穩健，挹注3月營收較2月提升。囿於目前整體短期出貨，仍受歐洲地區因疫情嚴峻，加上船舶、工程等產業客戶部分訂單因缺工、缺料，導致工程進度展延，致使整體訂單出貨認列進度遞延。

捷流表示，持續受惠全球供應鏈重組、船舶業環保法規推動、以及國際油價及各項石化品價格大漲等因素，不影響主要客戶對於工業閥門訂單需求，帶動第一季整體接單金額仍較去年同期呈現雙位數成長力道，有望隨著客戶拉貨回升，創造捷流整體營運向上成長力道。

捷流閥業進一步表示，目前船舶、電子、石化業等主要客戶訂單需求暢旺，台灣土城一、二廠、中國大陸蘇州生產基地整體產能稼動率皆達到高水位，捷流透過垂直整合、自動化生產比例，以期提升捷流整體市場占有率表現。

捷流指稱，展望2021年第二季，捷流持審慎樂觀看法。目前捷流短期整體營收認列因客戶出貨遞延而下滑，捷流仍持續透過齊全閥門產品線，強化台灣、東南亞及中國等地區接單表現，更加著力耕耘美洲地區，今年第一季接獲知名石化業有興建油槽開發計畫、以及中國船舶業液化天然氣（LNG）超低溫閥門產品訂單，已逐步開始訂單出貨挹注，且隨著主要客戶訂單開發及訂單需求轉強，目前整體訂單能見度逾4個月。

(工商 )