電動車大廠特斯拉今公布第一季財報，獲利4.38億美元（約121.7億新台幣）寫下新高，監管信用收入與比特幣收入都讓特斯拉的帳面數據更為亮眼，其中特斯拉在比特幣投資上擁有高達1.01億美元（28.1億新台幣）的獲利。

根據CNBC報導，今年2月特斯拉花費15億美元（約421億新台幣）購買比特幣，隨後售出價值2.72億美元（約76億新台幣）的比特幣，幫助特斯拉在第一季創造1.01億美元的獲利，對公司盈利擁有極大幫助。

特斯拉首席財務官Zachary Kirkhorn不諱言公司將投資比特幣視為重要收入，「投資比特幣是一個不錯的決定，能夠存放平時不會用到的現金，並且能夠從中獲利，我們對虛擬貨幣市場的交易效率感到滿意，有意長期投入。」

除了比特幣外，監管信用（即碳排放監管額度）收入也是特斯拉獲利來源，報導指出，第一季特斯拉從中獲取高達5.18億美元（約145億新台幣）收入，歷年來已累積約16億美元（約449億新台幣）。

監管信用收入是指，在美國加州、麻州及紐約州等13州，汽車製造商若想把車輛賣到該州，就必須銷售一定數量的電動車、混和動力車，如果製造商沒有能力生產環保車輛，可以從別的廠商購買生產指標，特斯拉就是在販售這項指標。

由於特斯拉的業外收入占整體營收不小比重，投資研究公司Bond Angle執行長Vicki Bryan點出，特斯拉財報的清晰度已受到影響，「比特幣是一種不穩定的資產，比現金交易更不安全，且會對環境造成不可逆的傷害，另外監管信用收入連續四季出現盈利能力，幫助特斯拉加入標普500指數。」

(中時新聞網)