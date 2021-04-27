果粉所期待的iOS 14.5正式推出。如同版本號所示，本次更新的幅度巨大，包含Siri不在預設女聲（使用者需指定）、Ap追蹤透明度功能、全新的表情符號，以及佩戴口罩而支援Face ID的iPhone不易解鎖時可搭配Apple Watch來解鎖等，新功能眾多，果粉們可把握機會來升級。以下則為新功能簡介。

一、用 Apple Watch 解鎖 iPhone

更新至iOS 14.5之後，使用者即可在戴口罩而無法使用 Face ID 時，透過 Apple Watch 安全解鎖 iPhone（Apple Watch需要升級到watchOS 7.4）。蘋果解釋，其運作原理是當 Apple Watch 戴在手腕上、呈現解鎖狀態，並且距離 iPhone 很近時，使用者只要用視線掃過他們的 iPhone，便會從 Apple Watch 收到震動回饋，表示他們的 iPhone 已經解鎖。新功能適用於 iPhone X 和以上機型，以及 Apple Watch Series 3 和以上錶款 。

二、Siri 再強化

在 iOS 14.5 中，Siri 不再有預設聲音，而是讓使用者在初次設定裝置時，親自挑選和他們說話的聲音。此外，英語使用者現在也有了更多元的聲音選項。這些新的 Siri 聲音使用神經文字轉換語音技術，創造更自然的聲音。此方面的更新深化了 Apple 對多元與包容的承諾。

此外，Siri 現在也能支援 FaceTime 群組視訊，讓與多位聯絡人通話，或要求 Siri 用 FaceTime 打給「訊息」裡的任何具名群組都變得更加簡單。除了新訊息，Siri 現在也能透過 AirPods 或適用的 Beats 頭戴式耳機通知來電，並在 iPhone 擁有者須要幫助但無法打電話時提供與緊急連絡人通話的功能。

三、賦予使用者更多隱私控制權

在iOS 14.5中，蘋果終於將iOS 14推出之際強調的一大功能「App 追蹤透明度」 (App Tracking Transparency) 正式加入。「App 追蹤透明度」要求 app 必須取得使用者的同意，才能在跨 app 或從由其他公司所擁有的網站追蹤使用者資料，來用於廣告或與資料仲介分享。App 可以提示使用者授權許可，而使用者也可以在「設定」裡查看哪些 app 要求追蹤許可，並可隨時變更選擇。

四、全新的表情符號

iOS 14.5 推出了令人興奮的更新之一，就是針對伴侶接吻和伴侶愛心的表情符號提供更多不同的膚色選擇。新加入的表情符號包括：嘆氣、暈頭轉向、躲在雲後、火燒心、綁著繃帶的心，還有蓄鬚女子。

五、可在 Apple Maps 上回報事故

美國和中國大陸的「地圖」使用者現在可以安全且簡單地透過 iPhone 或 CarPlay 上的 Siri，回報路徑中的事故、危險或測速事件。在導航時，使用者可以告訴 Siri「前方有車禍」或者「有東西在路上」，甚至回報顯示在地圖上的事故已排除。這項功能設計能讓駕駛無須動用雙手，專注於路況。事故可由乘客透過「地圖」裡的「回報事件」回報或排除。除此之外，「地圖」使用者現在也能在走路或騎腳踏車時，與親友分享預計抵達時間。CarPlay 使用者可以透過新的 Siri 或鍵盤控制使用「分享預計抵達時間」功能。

六、iOS 14.5 其他功能

（1）如同春季發表會所言，蘋果重新設計Podcast app 節目頁面，讓開始聆聽變得更簡單。此外還新增了集數儲存與下載選項，它們將被自動存入「資料庫」以便快速存取。「搜尋」頁面上的排行榜、分類和精選系列可以幫助聽眾發現新節目。

（2）AirTag 讓使用者能透過「尋找」app 私密並安全地持續追蹤並找到重要物品，例如鑰匙、錢包、背包等等。已上市AirTag的國家中，使用者升級至iOS 14.5就可將AirTag與iPhone配對後開始使用。

（3）「提醒事項」 新增了按照標題、重要性、到期日期和建立日期排序，以及列印提醒事項清單的功能。

（4）5G 功能的改善 讓 iPhone 12 機型實現 5G 雙卡雙待，而「智慧數據模式」則近一步強化了網絡體驗，包括更好的電池續航力和數據使用量。

（5）「輔助使用」的「語音控制」 讓使用者只用聲音就能進行全面操作。目前新增對澳洲與加拿大的英語支援，以及對墨西哥、西班牙和美國的西班牙語支援。

除了iOS 14.5之外，蘋果事實上也同步釋出了watchOS 7.4、macOS 11.3、tvOS 14.5、iPadOS 14.5正式版，為各重要產品線加入全新功能。使用者同樣可以把握時間升級。建議使用者升級時，要先行將iPhone、iPad、Apple Watch以及Mac進行備份，以防升級過程發生意外的錯誤。

(科技)