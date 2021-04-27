巫師今天在主場迎戰馬刺，雖然韋斯布魯克再拿大三元，生涯第175次，距離歷史紀錄只剩7次之遙，可惜巫師在延長賽143比146敗陣，8連勝止步。

巫師從季初的墊底球隊，到此役開打前8連勝，不但打出氣勢，也打出季後賽希望，當中最大功臣莫過於韋斯布魯克了，他在畢爾受傷缺陣期間幾乎是獨挑大樑、屢創奇蹟，幫助巫師擺脫倒數，緩慢向上爬升。

此役雙方拚戰得非常激烈，三節打完戰成95平手，巫師在第四節打出9比0開局攻勢，隨後展開肉搏戰，最後15.8秒畢爾得手，巫師將戰局逼成133平手。延長賽兩隊你來我往互不相讓，最後1分24秒畢爾出手破網，巫師144比143超前，馬刺凱爾登強生在迪羅薩的助攻下145比144要回領先，韋斯布魯克出手落空，最後5.3秒犯規凍結時間，米爾斯兩罰俱中，畢爾追平三分球失手，巫師3分之差飲恨落敗。

韋斯布魯克22分、13籃板、14助攻，本季第29次大三元，續寫新球隊與隊史單季最多大三元紀錄，生涯第175次大三元，緊追在「大O」奧斯卡羅伯生181次之後，本季有機會一舉超前，改寫NBA新猷。

巫師功虧一簣，8連勝止步，畢爾45分成為空響，八村壘13分、6籃板，亞力士林17分、10籃板，吉爾與貝坦斯各13分。

笑拿3連勝的馬刺，迪羅薩37分、10助攻，凱爾登強生21分，莫瑞25分、17籃板、5助攻，蓋伊17分，米爾斯11分。

(中時 )