新任台鐵局長杜微27日上任，解除了台鐵1月16日以來3個多月都是代理局長的窘境。由於上周新任交通部長王國材交接典禮被外界批評過於「歡樂」，此次交接典禮開始前先為太魯閣號事故致意默哀30秒；接著由王國材擔任監交人，由交通部常務次長、代理台鐵局長祁文中將印信交接給杜微。

王國材致詞時先感謝祁文中過去3個月讓台鐵瑞芳猴硐段在春節前通車、順利通過春節連假，以及處理太魯閣號事件。他並表示已經認識杜微大概30年，杜微從基層運務一路做起，對台鐵最了解，期許杜微接下改革重責大任，一起努力。

王國材重申，此次台鐵改革從總統蔡英文到行政院長蘇貞昌，都強調「安全、安定、轉型」，行政院這幾天也密集開會，全力支持台鐵改革預算，每年由行政院負擔59億元。

法規方面，王國材提到鐵路法修正，包括車站開發的都市計畫變更，包括排除國有財產法，希望縮短資產活化時間。過去是國有財產局來做，如果能找到好的和台鐵合作的車站，就可以迅速處理。其他還包括文化資產保護，希望油廠活用，是整個鐵路法修正重點，希望透過如此，處理資產時更有彈性，對台鐵更公平。

最後是企業化轉型，王國材表示轉型一定會維持員工原有福利，如果企業化有成，員工福利才會增加，像郵政公司、機場公司兩位理事長都跟他說，轉型之後收入都增加。提供民眾安全服務，安全、安定、轉型，這是旅客、台鐵和員工三贏改革方向，有賴杜微智慧和執行力，「希望這個改革一定要成功。」

王國材感性表示，大概40年以前他讀高雄中學，就在高雄站旁邊，父親每每跟他說：「你以後要考台鐵」成為他雄中三年人生目標，也可以看出過去進台鐵任職是多麼讓人羨慕。台鐵134年了，期待老幹新枝、重新茁壯，他願意跟台鐵員工一起打拼，大家福利只會增加不會減少，讓台鐵改革成真，重拾台鐵光榮和國人信任。

(旺報 )